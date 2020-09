Antonio Zequila, incontro con gli asini/ Video: “Ecco Sossio, Fernanda e Patrick”

Antonio Zequila lancia una frecciatina su Instagram ai suoi ex colleghi del Grande Fratello Vip. L’attore, durante una passeggiata in bicicletta intorno a Castel Gandolfo, ha avuto un incontro inaspettato con degli asini che si stavano riposando. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione di Zequila che, dopo aver lasciato lungo la strada la bicicletta, ha girato un video mostrando sia il panorama che gli asini a cui ha dato anche dei nomi. “Stavo andando in bicicletta, ma non ho potuto non fermarmi. Eccoli qua: Patrick (Pugliese ndr), Fernanda (Lessa ndr) e Sossio (Aruta ndr). I miei ex colleghi del Gf sono qua che si stanno riposando. Sossio saluta il pubblico, Fernanda saluta il pubblico, Patrick saluta il pubblico. Niente da fare, si stanno riposando. Siamo a Castel Gandolfo, un posto bellissimo”, dice Zequila.

ZEQUILA CONTRO GLI EX COLLEGHI DEL GRANDE FRATELLO: NUOVO ATTACCO A POMERIGGIO 5?

Tra Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese e Sossio Aruta continuano ad esserci vecchie ruggini nonostante siano trascorsi ormai dei mesi dalla comune esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore, alle 18 di oggi, martedì 15 settembre, sarà ospite della seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 dove, probabilmente, si parlerà del debutto del Grande Fratello Vip 5. Zequila coglierà l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi ex coinquilini? Durante la prima settimana di Pomeriggio 5, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha parlato Fernanda Lessa che ha raccontato la propria verità sulla reunion a casa di Fabio Testi nel corso della quale Zequila ha subito uno scherzo. Zequila replica alla Lessa?

Visualizza questo post su Instagram Gfvip4…..castel Gandolfo…..incontri inaspettati…yes Un post condiviso da Antonio Zequila (@antoniozequila) in data: 15 Set 2020 alle ore 3:20 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA