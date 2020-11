Detto Fatto, bufera dopo tutorial spesa sensuale/ “Anni di battaglie per le donne…”

Sta facendo un gran discutere sul web ed in particolare sui social, il tutorial del programma di Rai Due, “Detto fatto”, per come apparire sensuali mentre si fa la spesa al supermercato. Il programma condotto da Bianca Guaccero ha infatti deciso di mandare in onda una sorta di guida per fare la spesa con i tacchi, per appare sempre donna e femminile, curato da Emily Angelillo, di professione pole dancer. La Angelillo, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, ha spiegato nel dettaglio la tecnica da utilizzare dietro al carrello e vicino agli scaffali, quindi la falcata da adottare, come allungare il braccio per prendere un prodotto se si trova ad un’altezza un po’ elevata, e anche come accovacciarsi qualora dovessimo chinarci a raccogliere qualcosa che eventualmente ci è caduto. “Il tutto – scrive l’edizione online del quotidiano di via Solferino – corredato da una regia che regalava zoom e carrellate dall’alto in basso, tipo Bagaglino”.

DETTO FATTO, TUTORIAL SPESA SENSUALE: IN UNA GIORNATA PARTICOLARE COME OGGI…

Come detto sopra il filmato non è passato inosservato e sono numerosi coloro che si sono riversati sul web e sui social per esprimere il proprio dissenso, come ad esempio chi ha scritto «anni di lotte buttate nel…». Al di là dello spettacolo che non è stato gradito alla maggior parte del gentil sesso, fa un po’ storcere il naso il fatto che il tutorial per fare la spesa in maniera sensuale sia stato mandato in onda de Detto Fatto nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la giornata contro la violenza delle donne. Ovviamente le intenzioni del programma di Rai Due erano più che buone, si puntava forse ad alleggerire un po’ la pesantezza delle giornate che stiamo vivendo, e nel contempo, a sottolineare come una donna debba essere sempre femminile in ogni occasione della vita, diktat che molte esponenti del cosiddetto sesso debole seguono alla perfezione. E’ anche vero che forse, con il tutorial si incentrata un po’ troppo l’attenzione sulla donna come oggetto da ammirare e come corpo da mostrare in maniera sensuale, e non come essere pensate e intelligente indipendentemente dal proprio aspetto estetico



