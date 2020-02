Fernanda Lessa/ I dubbi sulla pace con Antonella Elia. Il marito Luca Zocchi non la perde di vista

Fernanda Lessa non la racconta giusta ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4. La pace improvvisa con Antonella Elia continua ad essere motivo di discussione nella Casa, soprattutto da parte di Adriana Volpe. La conduttrice infatti non vede di buon occhio la situazione e in più di un’occasione, come aveva già fatto Rita Rusic alcuni giorni fa, ha manifestato più volte i suoi dubbi in merito alla veridicità di quanto accaduto. Fernanda nel frattempo è riuscita a togliersi dall’occhio del ciclone e superata la precedente nomination, è tornata ad essere più che silenziosa nella Casa. Se non fosse per qualche blanda apparizione, per esempio grazie al massaggio di Antonio Zequila. Quest’ultimo ha deciso di manipolare sia la schiena della brasiliana sia quella di Patrick Pugliese, ma ovviamente ha adottato tecniche diverse. Così per Fernanda il massaggio si trasforma in un momento seduttivo, pieno di gentilezza. E la modella sembra proprio aver gradito: riposata, estasiata, si è lasciata persino andare ad un breve riposino sul tavolo della cucina. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa.

FERNANDA LESSA NEI PENSIERI DEL MARITO LUCA ZOCCHI

Fernanda Lessa è sempre nei pensieri del marito Luca Zocchi, soprattutto ora che si trova al Grande Fratello Vip 4. Da quel di Torino, il consorte della modella non dimentica mai di darle il buongiorno tramite le sue Storie. Anche se ovviamente Fernanda non può sapere tutto quello che sta dicendo. In uno degli ultimi video, Luca commenta quanto sta avvenendo nella Casa in questi giorni, ovvero le prove canore per la nuova sfida. “Ho visto che ieri sera cantavi”, dice, “tutta stonata come una campana, come al solito. Delle canzoni italiane che non conoscevi e penso che a te non te ne possa fregare di meno. Farete il vostro Sanremo. Non vedo l’ora di vederti, ti amo. Mi manchi”. Ogni giorno un messaggio, ormai un appuntamento immancabile anche per tutti i fan della coppia. A volte infatti Zocchi, causa impegni di lavoro, non fa sentire la propria voce e i sostenitori gli chiedono subito delucidazioni in merito: “Niente video-messaggio oggi?”, scrive un ammiratore sul suo profilo Instagram. “Grande fortuna trovarsi e amarsi in modo incondizionato come voi”, scrive qualcun altro. In tanti infatti hanno apprezzato il momento in cui la Lessa ha potuto rivedere il marito, una parentesi più che romantica del reality.

