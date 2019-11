Fernanda Lessa, la dipendenza da droga e alcol/ “Spendevo anche mille euro al giorno”

FERNANDA LESSA: “HO GETTATO LA MIA VITA NELL’ALCOL”

La “Seconda Vita” di Fernanda Lessa è cominciata quando ha superato la dipendenza da alcol e droga. Nel passato della showgirl ci sono momenti drammatici legati al consumo, ad esempio, della cocaina. «Ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina». Proprio quando ha raggiunto l’apice del suo successo è cominciata la sua discesa. E la sua vita si è trasformata in un’altalena tra alcol e droga. Per otto anni è stata vittima della dipendenza da sostanze stupefacenti, che assumeva anche per mantenere ritmi di lavoro elevati e non ingrassare. Poi ha questo ha unito il consumo dell’alcol. Ma la cocaina non era l’unica droga che assumeva. «Ho provato l’ecstasy», ha aggiunto la modella brasiliana. Quando ha avuto un aborto è entrata in un altro vortice. «Ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino». Ora Fernanda Lessa sta uscendo da quel tunnel: la showgirl sudamericana è in cura e si sta rialzando dopo un passato non semplice.

FERNANDA LESSA, LA DIPENDENZA DA DROGA

La dipendenza da alcol e droga, nello specifico cocaina, è stato per Fernanda Lessa un incubo da cui si sta riprendendo. Lei che è stata una delle donne più amate e desiderate dei primi anni Duemila col suo fisico mozzafiato, aveva raccontato nei mesi scorsi a Domenica Live quanto sia stato difficile rendersi conto che la droga e l’alcol erano diventati un grosso problema per lei. «Non ti rendi conto quando ci sei dentro, pensi di potere uscirne il giorno dopo. Inizia con una prima esperienza per emulazione, all’inizio sei giovane, non pensi dove stai andando a finire. Sei a una festa e ti offrono champagne e droga e le prendi». Parlando invece dell’alcol, lo ha definito una «droga legale». Per Fernanda Lessa è stata la dipendenza più difficile da superare. «Io sono stata in una clinica per uscirne, ero arrivata a bere tre bottiglie al giorno. Stare un mese senza in quel centro mi ha fatto capire che ce la potevo fare». Oggi per fortuna le cose vanno decisamente meglio per la showgirl brasiliana.

