Fernanda Lessa/ La modella nel mirino del pubblico (Grande Fratello Vip)

L’ingresso di Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 4 non è piaciuto forse a molti telespettatori, pronti a puntare il dito contro l’ex modella perchè non la inquadrano come una vera celebrità. L’ex volto della moda però ha dimostrato già di avere delle qualità empatiche nei confronti di una concorrente in particolare, Antonella Elia, che ha consolato nelle ultime ore. La showgirl infatti ha avuto una crisi emotiva che l’ha spinta a sentirsi inadeguata e fra le amiche pronte a consolarla c’era proprio la Lessa, che non si è risparmiata ed ha abbracciato a lungo l’amica. “Anche io amo i silenzi, mi piace la pace, ci vuole del tempo”, le ha detto per tranquillizzare una Elia sempre più sotto pressione a causa della presenza costante delle telecamere e di forti rumori. Mentre i fan si chiedono se la Elia pensa già ad abbandonare il reality, Fernanda porta a casa un punto e dimostra di avere quelle qualità che potrebbero portarla davvero lontano all’interno del programma. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Antonella Elia.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip 4: il messaggio di Antonio Zequila

Fernanda Lessa non poteva che finire fra le prede di un noto concorrente del Grande Fratello Vip 4, che fin dalle sue prime ore nel reality ha dimostrato di essere più che a caccia. Prima di fermarsi a Clizia Incorvaia, Antonio Zequila infatti si è lanciato in un massaggio alla modella brasiliana, riuscendo a mettere in risalto tutte le sue doti manipolatorie e rilassanti. La Lessa di contro ha gradito in modo particolare questo momento così intimo, anche se fra i due sembra non essere nato un feeling particolare. Dopo avergli chiesto un aiuto per usare la macchinetta del caffè, la modella si è accorta che il profumo di Er Mutanda le era più che familiare. Il concorrente si è limitato a dire solo ‘noir’, ma tanto è bastato perchè Fernanda piombasse in un momento nostalgico, visto che si tratta della stessa fragranza che usa suo marito. Impossibile per Antonio non farle una gentilezza: darle un cuscino con qualche spruzzata di profumo, giusto per farle sentire ancora di meno la mancanza del consorte. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Antonio Zequila.

