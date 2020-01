Fernanda Lessa/ “Mi spaventa essere gelosa di mio marito Luca Zocchi” (Grande Fratello Vip 4)

Fernanda Lessa dà il via alla sua nuova avventura televisiva nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Ho deciso di partecipare per mettermi alla prova”, dice l’inquilina nell’intervista di presentazione a Tv Sorrisi e Canzoni, “sono molto competitiva”, aggiunge poi, caratteristica che la condurrà a essere una delle controcorrenti di certo più agguerrite della nuova stagione. Fernanda Lessa inoltre, porterà sul piccolo schermo tutto quel bagaglio di sofferenza che negli anni, oltre a segnare fortemente il suo percorso intimo, ha influenzato anche quello professionale. La showgirl di origini brasiliane – lo ricordiamo – in passato ha dovuto fare i conti con il dolore più grande per una madre, la perdita del un figlio, morto a pochi giorni dalla nascita a causa di una malformazione cardiaca: “L’ho potuto tenere per 15 secondi in braccio”, ha rivelato in passato l’ex modella, “non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli”.

FERNANDA LESSA: “MI SPAVENTA ESSERE GELOSA DI MIO MARITO”

La vita di Fernanda Lessa, 42 anni, modella e dj, si divide tra il suo lavoro nel mondo dello spettacolo e la famiglia. Le sue due figlie e il marito, Luca Zocchi, sono stati infatti fondamentali nel lungo percorso di rinascita, anche se la Lessa, poco prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà, ha ammesso di essere particolarmente gelosa del suo compagno. Di conseguenza, il lungo soggiorno nella casa del Grande Fratello Vip 2020 metterà seriamente a dura prova il loro rapporto risvegliando, involontariamente, tutte quelle paure che l’ex modella, nonostante il legame coniugale idilliaco, si porta costatemene dietro: “Mi spaventa […] essere gelosa di mio marito”, spiega infatti Fernanda Lessa nell’intervista di presentazione concessa in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex modella, però, sa già molto bene come superare al meglio il lungo e doloroso distacco: “Con me – svela – porterò un peluche che mi ricorda mio marito, una lettera delle mie figlie e la foto della mia famiglia”.

FERNANDA LESSA: “SONO UNA MANIACA DELLA PULIZIA”

Se vi state chiedendo quali sono i lati caratteriali con i quali Fernanda Lessa è destinata a conquistare il pubblico della casa del Grande Fratello Vip 4, vi anticipiamo che, tra le caratteristiche che l’ex modella ha inserito nella sua scheda di presentazione c’è l’intolleranza verso chiunque invada i suoi spazi. Sarà difficile infatti, per Fernanda Lessa ritagliare un angolino della casa tutto per sé, dal momento che gli inquilini, anche quest’anno, sono numerosissimi. Fernanda Lessa, inoltre, si definisce come “un maschiaccio, leale e coerente, buffa e maldestra”, ma non sopporta “chi parla ad alta voce e chi mi tocca”. Senza contare che, tra i suoi difetti, spicca il fatto di essere “testarda e irascibile”, oltre a una mania incontrollabile per il pulito: “Mi lavo i denti dieci volte al giorno e sono una maniaca della pulizia e dell’ordine – svela – Una volta uscita vorrei un programma tv di musica e moda”.



