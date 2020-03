Fernanda Lessa/ La pace con Antonella Elia solo strategia? (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa è ritornata sui suoi passi e in questi giorni al Grande Fratello Vip 2020 ha trovato anche il modo di fare pace con Antonella Elia. Il tutto grazie ad un dolce, fatto apposta per la showgirl e per altri concorrenti. “Visto che non hai più biscotti… la crostata che ho preparato è integrale e senza lattosio“, le ha detto la modella, “te ne lascio un pezzo anche se un po’ dura? L’ho fatta per te“. Di fronte a questa prospettiva, Antonella non si è tirata di certo indietro e anzi ha apprezzato il gesto della brasiliana. Il clima disteso si può intuire anche da quanto avvenuto in seguito durante un dialogo a tu per tu fra Fernanda e Teresanna Pugliese. Quest’ultima infatti ha esternato i propri dubbi sull’atteggiamento di Adriana Volpe, che dopo aver detto di tutto contro la Elia, sembra essere ritornata sua amica. “Qua è diverso, la convivenza è forzata”, ha detto la Lessa, “certo, a me e Antonella non ci vedrai mai a ridere da sole“. Quindi in gruppo sì, ma mai come confidenti o amiche. Una frase che va letta anche alla luce di quanto accaduto fra la modella e la conduttrice. In seguito alla polemica avviata da Licia Nunez sullo scherzo ricevuto, Fernanda ha deciso di parlare in modo diretto con Adriana e scoprire la sua verità. “Hai dimostrato di essere una gran donna, di credere nel senso e nel valore dell’amicizia”, le ha detto la presentatrice dopo il chiarimento. “Per me è così”, le ha risposto la Lessa prima di abbracciarla.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip: il videomessaggio dei genitori

Anche Fernanda Lessa, come tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, ha ricevuto un videomessaggio da parte dei suoi familiari. Anche Fernanda Lessa, come tutti gli altri concorrenti, ha ricevuto un videomessaggio da parte dei suoi familiari. “Volevo rassicurarti. Noi stiamo benissimo”, ha detto il marito Luca Zocchi, “come vedi ci sono anche le bestiacce, che stanno benissimo anche loro. […] Nessun problema, siamo in quarantena come tutti. Le bambine sono tornate a scuola da tempo ormai e stanno benissimo, quindi non ti fare nessuna paranoia di nessun tipo amore mio. Anzi, cerca di stare dentro il più possibile e cerca di spaccare come stai già facendo”. Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa. Appena poche ore prima, la modella si era concessa un momento di sconforto in giardino. Baciata dal sole, Fernanda si è fatta travolgere dai tanti ricordi e dalle lacrime. “Mi manchi”, dicendo diverse volte un’altra parola (incomprensibile), forse un nomignolo del suo consorte. Intanto, alle sue spalle, Antonio Zequila e Aristide Malnati hanno qualcosa da ridire sul suo comportamento nella Casa. Valeria Marini infatti è fuori controllo da tempo e sempre pronta sul piede di guerra, alimentata fra le altre anche dalla modella. “Quella poi è un’altra che…”, ha detto l’egittologo senza completare la frase. Per l’attore invece non ci sono dubbi: meglio agire il prima possibile per evitare che le due donne facciano impazzire tutti gli altri concorrenti con le loro liti.

