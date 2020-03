Fernanda Lessa/ Scontro con Paola Di Benedetto: “Cafona e maleducata!” (Gf Vip 4)

È stata una settimana abbastanza turbolenta per Fernanda Lessa quella appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip. E non stiamo parlando solo delle terribili notizie sul Coronavirus ma di tensioni interne che l’hanno vista grande protagonista. La modella brasiliana si è scontrata con Sossio Aruta, dalla quale lite è anche scaturita la dura replica del marito, ma anche con Paola Di Benedetto, che è arrivata ad accusarla di essere una “cafona e maleducata” a causa di uno scherzo non proprio gradito. Ancora una volta, Fernanda si conferma essere una delle personalità più forti nella Casa del Grande Fratello Vip. Eppure questo aspetto, stasera, potrebbe causarle qualche nomination in più e, chissà, la modella potrebbe addirittura rischiare la seconda eliminazione della serata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

FERNANDA LESSA AL GRANDE FRATELLO VIP 4: LO SCONTRO CON PAOLA DI BENEDETTO

Fernanda Lessa ha avuto un nuovo scontro al Grande Fratello Vip 4 con Paola Di Benedetto. Le tensioni però sono durate poche ore, tanto che la brasiliana ha deciso di raggiungere la modella per sincerarsi che non fosse più sul piede di guerra. Tutto è iniziato alle prime ore del mattino, quando alcuni concorrenti del Gf Vip 4 sono stati svegliati dal rumore incessante di un phon lasciato acceso in zona beauty. Fernanda ha ammesso di aver voluto lanciare così un chiaro segnale agli inquilini: nelle ore di riposo bisogna fare silenzio o comunque limitare i toni troppo alti. Paola però non l’ha presa bene e ha cercato di dire la sua durante la colazione, anche se non è riuscita ad ottenere il consenso di molti. “Non ne vado fiera”, le ha detto poi Fernanda raggiungendola nelle ore successive. “Bisogna però trovare un equilibrio, capisci che a volte uno si destabilizza”, ha sottolineato invece la ragazza, “mi dispiace se ti ho svegliata stanotte, non succederà più”. Fernanda però ha voluto aggiungere il carico da novanta: a darle fastidio non sono le risate delle ragazze, ma la voce di Sossio Aruta. Paola ha cercato di non cadere nella trappola e ha preferito non coinvolgere l’ex calciatore, in quel momento assente, ma ha consigliato alla brasiliana di chiarire tutto con il diretto interessato.



