Fernanda Lessa, espulsione immediata?/ Avvocati della Nunez: “Frase omofoba” (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa è al centro del caos dopo le polemiche scatenate dalla frase detta nella casa del Grande Fratello Vip 4. A seguito della nomination da parte di Licia Nunez, Fernanda è stata attaccata duramente dal pubblico sul web, a cui non è sfuggita la frase omofoba: “Sono stata nominata dalla lesbica”. Oltre la gogna mediatica che si è scatenata nei suoi confronti, ora sono intervenuti anche gli avvocati dell’attrice Licia Nunez, che chiedono alla produzione del Grande Fratello l’immediata espulsione della Lessa per via della sua dichiarazione che, secondo quanto ritenuto da loro, è una chiara dimostrazione di omofobia. Gli avvocati hanno rilasciato un comunicato stampa in cui motivano la richiesta: “Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia”. Con molta probabilità lo staff del GF Vip non passerà oltre questo caso senza prendere una decisione nei confronti di Fernanda Lessa, staremo a vedere se questo comporterà la sua espulsione, che si andrebbe ad sommare a quella di Salvo, lasciando così un bilancio parziale negativo nei confronti delle scelte fatte da Signorini.

Caos Fernanda Lessa dopo la frase su Licia Nunez

Fernanda Lessa è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che sono finiti al centro delle polemiche sui social. La modella infatti ha usato parole piuttosto dure nei confronti di Licia Nunez, soprattutto per via della nomination che le ha destinato durante la scorsa puntata. “Antonella, ma ne ho prese due. L’altra era la lesbica”, ha detto infatti a Michele Cucuzza in merito a chi l’avesse nominata. “Ma io non sono rimasta male che mi hanno nominata”, ha detto invece ad Andrea Montovoli, “ci sono rimasta di come lo ha fatto Antonella. Lei urlava ‘mi stai sul cul*, non sopporto la tua voce, mi stai antipatica, ti odio’. Questa è una doppia faccia da tenersi lontano. Ma poi lei si è messa d’accordo con quella che aveva il frac. Come si chiama? Quella lesbica… Licia. Si sono messe d’accordo”. Non si tratta di certo di un insulto, visto che la parola non figura fra quelle condannate dalla legge attuale, ma appare ovvio come sia comunque un’uscita piena di pregiudizi. Come reagirà la Nunez quando verrà a sapere tutto? E quali saranno i provvedimenti, eventuali, che intenderà prendere la produzione verso la Lessa? Clicca qui per guardare il video di Fernanda Lessa e Andrea Montovoli. Appare strano però che la Lessa abbia fatto queste dichiarazioni quando poco prima, in fase di nomination, non aveva esitato a puntare il dito contro la Elia: “Fino ad oggi non era Antonella. Dal primo giorno era una persona fissa. Però oggi ha avuto una crisi perchè non c’erano pesci per tutti, lei lo voleva e ha sgridato quelli che si stavano sbattendo per cucinare”.

Fernanda Lessa, Grande Fratello Vip 4: il polverone sul web

Le parole usate da Fernanda Lessa nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 4 nei confronti di Licia Nunez hanno sollevato un gran polverone sul web. Fra chi ha deciso di rispondere in modo severo alla concorrente troviamo anche la compagna di Licia, Barbara Eboli: “E se uno la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata? Che direbbe la signorina… che quando parla ancora biascica. Pessima”, si chiede su Twitter durante la diretta. Non è escluso che presto ci sarà un confronto fra Fernanda e Licia, così come che in realtà il faccia a faccia avvenga fra la modella brasiliana e la compagna della Nunez. La Lessa aveva conquistato in qualche modo il pubblico italiano poche ore prima, quando in confessionale ha parlato del suo problema con l’alcool. “Bevevo spesso, se avevo una lezione di palestra alle 7 prima mi facevo un bicchiere di vino. Una volta arrivai a mettergli le mani addosso e lui mi disse ‘non ti lascio, ma sappi che ogni volta che fai così mi strappi il cuore”, ha detto in confessionale parlando del marito Luca Zocchi. “Lì mi sono fermata, ho pensato che non potevo desiderare niente di più, che ero amata e non potevo buttare via tutto”, ha continuato, “bere è vile, è molto facile dare colpa al bere per quello che si fa dicendo ‘ah, ma non ricordo, non ero in me’. E’ codardo. Invece è bello alzarsi la mattina e sapere cosa è successo la notte prima”. Per questo la modella si sente ancora più grata di aver incontrato Zocchi e di averlo sperato: crede di essere fortunata, soprattutto perchè le è stata data una seconda possibilità che non intende sprecare in alcun modo.



