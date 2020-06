FERNANDA LESSA VIDEO SCHERZO IENE/ Il marito è un assassino dei servizi segreti…

Pubblicità

Fernanda Lessa vittima dello scherzo de Le Iene Show in onda oggi, martedì 9 giugno 2020, su Italia Uno a partire dalle 21:10. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita nella trappola tesale da Alessandro di Sarno che, con la complicità del marito della brasiliana, ha sfruttato la passione di lunga data di Fernanda per i film di spionaggio e polizieschi contro di lei. Ve lo diciamo subito: Le Iene questa volta hanno alzato il tiro (potete vedere un’anticipazione dello scherzo cliccando qui), ma si può dire che sia stato proprio il marito della showgirl ad invogliare il programma Mediaset: “Se avrebbe paura a vivere situazioni simili? Fernanda è cresciuta a Rio, una delle città più pericolose al mondo, ed è figlia di un colonnello dell’esercito. Quindi le armi le ha viste più e più volte. Non ti so dire sinceramente se si spaventa o se si ca*a”.

FERNANDA LESSA, VIDEO SCHERZO IENE

Venuti a conoscenza della passione per film e serie d’azione di Fernanda Lessa come True Blood e Fargo, Le Iene hanno pensato bene di costruire attorno a lei – protagonista indiscussa – un vero e proprio thriller dal titolo inequivocabile: “Notte di sangue a Pino Torinese”. Qualche anticipazione sulla pellicola? Iniziamo col dire che del “cast” faranno parte un killer dei servizi segreti, suo marito Luca Zocchi, e l’ostaggio Alessandro di Sarno con gli uomini della scorta. Ora un piccolo spoiler sulla trama: a Fernanda Lessa verrà fatto credere che suo marito ha ucciso e nascosto un uomo nel bagagliaio della sua auto. Il tutto mentre Fernanda è in macchina letteralmente terrorizzata: tra pistole, vittime insanguinate e fughe in piena notte come andrà a finire?



