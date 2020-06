Alex Belli e Delia Duran, Scherzo Le Iene/ Video: un’amante cubana tra i due…

Pubblicità

Se lo scherzo che ha avuto protagonisti Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Le Iene ha fatto discutere e non poco, quello che vedremo in onda domani sera a Le Iene non sarà da meno. Torna infatti “Amanti in quarantena”, l’appuntamento metto in piedi da Sebastian Gazzarrini che ha deciso di mettere alla prova alcune coppie del mondo dello spettacolo, nate soprattutto in Tv, per capire se il loro amore è vero o è invece tutta una montatura. I protagonisti di questo secondo appuntamento sono Alex Belli e Delia Duran, quest’ultima in particolare sarà messa a dura prova quando scoprirà che l’uomo che ama l’ha tradita. La coppia, che abbiamo visto alla prova nella prima edizione di Temptation Island Vip, vivrà momento di fortissima tensione.

Delia Duran tradita da Alex Belli nel nuovo scherzo de Le Iene

Anche questa volta Le Iene ci vanno giù pesanti. Nel corso del secondo appuntamento con “Amanti in quarantena”, Delia Duran sarà beffata dal suo fidanzato Alex Belli. Tra i due arriverà infatti un terzo incomodo: un’affascinante ragazza cubana che interpreterà la parte dell’amante dell’attore. Un breve video pubblicato sul profilo Instagram de Le Iene ci anticipa qualche scena e mostra in effetti una Delia Duran infuriata, che getta tutto all’aria tra insulti e parolacce rivolte al suo fidanzato. “Ti lascio” arriva poi ad annunciare. “Già la quarantena è una prova dura: se poi con @sebastiangazzarrini tra @alexbelli e @deliaduran_official ci si mette una cubana molto intraprendente… Non perdetevi lo scherzo domani, martedì 2 giugno dalle 21.10 a #LeIene“, avvertono le Iene nella didascalia che affianca il filmato.





