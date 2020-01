Fernanda Lessa/ Vince lo show burlesque, Antonella Elia ultima. Scoppia la lite! (Grande Fratello Vip)

Fernanda Lessa sarà la prossima a finire in nomination? Al Grande Fratello Vip 4 è scoppiato il caos in seguito al suo precedente salvataggio, soprattutto perchè Antonella Elia ha incolpato l’intero gruppo di essersi lasciato abbindolare dalla sua storia. In questi giorni, la modella ha avuto una brutta influenza e si è vista molto poco, tanto che i fan sui social hanno ipotizzato addirittura che fosse uscita. In realtà Fernanda ha trascorso la maggior parte del tempo a letto, anche se ha deciso di partecipare alla sfilata burlesque delle donne, finendo per irritare ancora di più la Elia. Gli uomini hanno deciso di premiare la Lessa con un primo posto e alla showgirl non è andata proprio giù, tanto che è scoppiata in uno dei suoi momenti d’ira ed ha accusato i concorrenti di ragionare con una certa parte del corpo e non con la testa. Una nuova invettiva che segue quando accaduto in seguito alla puntata dello scorso mercoledì, quando Antonella ha accusato Pago e altri di essere annebbiati dalla bellezza fisica della Lessa e di aver messo a rischio eliminazione Carlotta Maggiorana. A nulla è servito che il cantante sottolineasse di non aver avuto modo di parlare nè con l’ex Miss nè con Ivan Gonzalez.

Fernanda Lessa e l’influenza al Grande Fratello Vip

L’umore di Fernanda Lessa sarebbe alle stelle se l’influenza non l’avesse raggiunta anche al Grande Fratello Vip 4. Sicura di non stare simpatica ad una grossa fetta di concorrenti, la modella ha preferito fare orecchie da mercante e non interrogarsi più di tanto sulle nomination ricevute. Alcuni della Casa infatti hanno deciso di votarla in occasione delle nomination a sorpresa, dando come motivazione il fatto che si fosse ammalata. Un punto di vista che ha fatto infuriare i fan ed ha sollevato dubbi anche in Aristide Malnati, ma che sembra non aver scalfito la diretta interessata.

Dopo l’assenza nella diretta, Fernanda ha deciso di partecipare allo show burlesque con le altre concorrenti, dando così modo ad Antonella Elia di accanirsi contro i concorrenti uomini. Soprattutto perchè la showgirl è finita all’ultimo posto e invece Fernanda al primo. “Nella vita vince sempre l’arte”, ha detto la Elia con ironia, “mi illudevo che ci fosse un barlume di lucidità, ma ovviamente…”. I toni pacati però hanno presto lasciato spazio a invettive più pesanti, soprattutto perchè a suo dire “la poraccia”, ovvero Fernanda Lessa, non avrebbe meritato di vincere. La rabbia della Elia è di sicuro aumentata in seguito alla puntata dello scorso mercoledì, forse perchè sicura che la Lessa sarebbe finita in nomination. “Non è che uno ha la storia più o meno importante, magari a tutti e sei noi ha colpito di più Fernanda”, ha detto Pago per difenderla sua decisione. “Sono tutti in lacrime, commossi”, fa notare la Elia con disappunto, prima di accusare il cantante di avere la coda di paglia. “Secondo me dei tre chi merita di raccontare la sua storia ancora, è lei [Fernanda, ndr]. Che poi faccia casini, come dici te… […] La sua storia merita di essere raccontata. Se solo una ragazza ascolta la sua storia e solamente una persona che sta a casa riesce a cambiare la sua vita perchè ascolta lei, per me è una grossa vittoria”, ha detto invece il cantante. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Pago.



