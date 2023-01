Fernanda/ Su Rai 1 il film con Matilde Gioli e Maurizio Marchetti

Fernanda, film di Rai 1 diretto da Maurizio Zaccaro

Fernanda è un film per la tv, di genere drammatico e biografico del 2022, che va in onda dalle 21,25 su Rai 1 di oggi, 31 gennaio. Si tratta di una storia vera che racconta la vita della prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera proprio nel periodo della Resistenza italiana. La regia del film Fernanda è di Maurizio Zaccaro, mentre gli interpreti principali sono Matilde Gioli, Maurizio Marchetti, Eduardo Valdarnini, Francesca Belgio, Valeria Cavalli e Valeria Guglielman. Il regista ha collaborato anche alla sceneggiatura del film. La storia viene narrata anche nel romanzo l’Allodola di Rosangela Percoco e Giovanna Ginex.

Rullo di tamburi/ Su Rete 4 il film con Marisa Pavan e Audrey Dalton

Il film tv Fernanda è stato girato tra Milano , Roma e Civitavecchia ed è un chiaro esempio di Resistenza, impegno civile, passione e liberazione. La protagonista, Matilde Gioli, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al film Il Capitale umano di Paolo Virzì, ruolo che le è valso anche il Nastro d’Argento e il premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Dal 2020 fa parte del cast della fortunata serie televisiva Doc-Nelle tue mani. Il regista Maurizio Zaccaro è un regista e sceneggiatore italiano vincitore del premio David di Donatello per i film Un uomo perbene e il carniere. Per la televisione ha diretto, tra l’altro, Il sindaco pescatore e Lo smemorato di Collegno.

Femmine contro maschi/ Su Canale 5 il film commedia che gioca sui luoghi comuni

Fernanda, la trama del film

La narrazione del film è incentrata sulla vita di Fernanda Wittgens, tra le prime donne italiane a rivestire un ruolo di prestigio, quale la direttrice della Pinacoteca di Brera di Milano. La passione per l’arte si sviluppa sin da bambina, quando, in compagnia del padre Adolfo, amava trascorrere le domeniche in giro per i musei del capoluogo lombardo.

La ragazzina sogna di poter diventare, un giorno, una persona importante nell’ambito dei musei e, grazie all’incontro con Ettore Modigliani, il direttore della Pinacoteca, il suo desiderio si avvera, in quanto, viene assunta come operaia avventizia. Siamo nel periodo storico della resistenza e il direttore, purtroppo, essendo di origine ebrea e antifascista, viene dapprima perseguitato e poi sollevato da ogni incarico e mandato al confino.

The legend of Tarzan/ Su Italia 1 il divertente film sul ritorno alla natura

La giovane Fernanda, prende il posto del signor Modigliani, diventando così, la prima donna a ricoprire un ruolo così importante. La donna, prende molto a cuore il suo impegno e quando l’Italia entra in guerra, il suo unico obbiettivo è quello di proteggere tutte le opere presenti nel museo. Durante il primo trasloco delle opere, nel giugno del 1940, la donna decide di affrontare insieme ad esso qualcosa di rischioso e difficile. Infatti, senza dir nulla alla sua famiglia, decide di far trasferire in Svizzera, alcune famiglie ebree destinate ai campi di concentramento.

Purtroppo, una ragazza che collabora con il governo, la tradisce e Fernanda viene arrestata insieme alle sue collaboratrici. La donna viene condannata a quattro anni di carcere, ma in seguito la pena viene ridotta e nel 1945 la sua famiglia riesce a farla scarcerare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA