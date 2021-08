FERRAGOSTO/ Ghiaccioli, gelati, anguria: Progetto Arca festeggia in strada a Milano

Sabato 14 agosto Fondazione Progetto Arca ha dato appuntamento dalle ore 12 in piazza Duca D’Aosta a Milano a chi è rimasto solo in città, trascorrendo molte ore in strada sotto il sole, per festeggiare il Ferragosto insieme ai volontari che distribuiranno anguria, ghiaccioli, gelati e acqua fresca. Un gazebo vicino alla “Mela” di Pistoletto sarà ben visibile sulla piazza e accanto sarà presente, per assicurare la refrigerazione, il food truck della Cucina Mobile, che prosegue ogni sera nel distribuire 120 pasti alle persone senza dimora della città.

Monoporzioni sigillate con cubetti di anguria fresca, ghiaccioli di vari gusti e gelati tipo “cornetto” sono stati preparati dalla cucina di Progetto Arca e saranno distribuiti dai volontari per dare un segno di presenza e un gesto concreto di sollievo a chi ha più bisogno. Insieme, saranno distribuite anche bottigliette di acqua fresca: durante tutta l’estate sono in tutto 15mila le bottigliette consegnate dalle Unità di strada nei punti chiave della città.

“È questa una piccola ma significativa iniziativa, per noi importante per testimoniare la nostra vicinanza alle persone in difficoltà. Una delle tante piccole e grandi azioni che abbiamo concretizzato nell’ultimo anno, ancora segnato da emergenza economica, sociale e alimentare” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “Da 27 anni la nostra mission è portare aiuto alle persone povere ed emarginate, come senzatetto e famiglie fragili. Il Covid non è riuscito a fermarci, anche se ci ha messo a dura prova e noi abbiamo reagito ideando nuove forme di sostegno e intervento per continuare a esserci lì dove serviamo, garantendo tutti i servizi di accoglienza, intensificando le Unità di strada e moltiplicando gli aiuti alimentari alle famiglie. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con i tanti enti e istituzioni, e alla nostra instancabile e meravigliosa squadra dove ogni volontario, operatore e donatore fa la differenza!”.

I numeri di Progetto Arca nell’ultimo anno a livello nazionale: oltre 13mila persone aiutate (di cui 2.200 accolte nelle strutture di accoglienza, micro-comunità e appartamenti di housing sociale) e oltre 1 milione e mezzo di pasti distribuiti (di cui 40.000 pasti caldi serviti in strada con il nuovo servizio di food truck “Cucina Mobile” e 13.000 pacchi viveri consegnati a quasi 2.500 famiglie fragili). Nelle varie città in cui è presente – in particolare a Milano, Roma e Napoli con servizi di accoglienza e assistenza in strada – Progetto Arca conta 242 lavoratori e 425 volontari.

