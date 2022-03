Festa della Mamma 2022/ Quando è, origini e regali originali per sorprenderla

Oggi si festeggia la Festa del Papà, ma c’è già grande attenzione in vista di quella della mamma. C’è però ancora tempo per questa festività, visto che cade domenica 8 maggio. Questo per quanto riguarda l’Italia, perché la data della Festa della Mamma non è comune a tutti gli Stati. Ma a prescindere da quando si celebra, per tutti i bambini e gli adulti è l’occasione per dimostrare il proprio affetto a questa figura così speciale e importante. Anche se in Italia è nata a metà degli anni ’50, in un certo senso le origini di questa festa sono molto antiche. Infatti, potrebbe risalire al mondo greco romano, dove si festeggiavano le mamme durante le numerose feste legate alle divinità femminili in cui si celebrava la fertilità.

Ma in epoca medioevale e rinascimentale si sono perse le tracce di queste feste a ‘tema’, essendo soprattutto legate alla maternità della Madonna. Dunque, la festa di Maria, in qualità di madre di Dio, rappresentava la festa di tutte le mamme. Invece la Festa della Mamma per come la conosciamo arriva in Italia soltanto nel 1933, durante il fascismo, quando il 24 dicembre viene celebrata la “Giornata della madre e del fanciullo”. Solo nel dopoguerra ha assunto un carattere meno propagandistico.

COSA REGALARE ALLA FESTA DELLA MAMMA

Ma cosa regalare alla Festa della Mamma? Visto che c’è tempo per arrivare all’appuntamento con un pensiero per la propria mamma. Se volete fare qualcosa di memorabile, senza però spendere troppo, potete pensare ad un regalo personalizzato. Se ad esempio è appassionata di cucina, potete optare per un tagliere con incisioni personalizzate o un grembiule con il suo nome e una scritta divertente, altrimenti potete cambiare ambito e optare per un gioiello customizzato con la scritta che volete o le sue iniziali, un portachiavi con incisi i vostri nomi.

Ma se vogliamo restare in tema di regali personalizzati per la Festa della Mamma, allora potete stupirla con un cuscino, augurandole così di riposare di più se è sottoposta a stress, o optare per qualcosa che va bene per l’arredamento, una illustrazione personalizzata o magari un ritratto. Il tempo del resto è dalla vostra parte, quindi potete arrivare preparati all’appuntamento.

