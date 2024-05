Festa della mamma 2024, oggi 12 maggio/ Le origini della celebrazione: in Italia dal 1957…

“Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po’ lunga…”: comincia così una delle più famose e amate canzoni di Edoardo Bennato, canticchiata da generazioni diverse ormai da decenni e che noi ricordiamo il giorno della Festa della mamma. Il brano, pubblicato nel 1989, è ancora oggi attualissimo: l’amore per la mamma, infatti, non passa mai di moda… Come potrebbe essere altrimenti? Chi ce l’ha, chi non ce l’ha, chi l’ha persa e chi ha ancora la fortuna di averla al suo fianco… Situazioni e scenari di vita differenti, certo, ma tutti concordano su una cosa: la mamma è davvero fondamentale nella nostra vita, da piccoli ma anche da adulti!

Ogni seconda domenica di maggio si celebra in Italia la festa della mamma, ricorrenza nata proprio per festeggiare questa figura fondamentale nella vita di tutti noi. La donna che ci ha messo al mondo, che ci ha donato la vita, insegnandoci a mangiare, camminare, parlare e prendendoci per mano nel corso delle tappe più importanti della nostra infanzia, adolescenza e poi età adulta, è una figura che meriterebbe un riconoscimento importante e prezioso ogni giorno. La mamma, inutile a dirlo, va amata e rispettata ogni giorno: è però proprio oggi, giorno della sua festa, che si celebra in maniera particolare.

Come nasce la Festa della mamma: ecco le origini

La mamma si festeggia ogni giorno, inutile a dirlo! Nei piccoli gesti, nelle attenzioni quotidiane, nelle parole di affetto… Tutto serve per dimostrare alla nostra mamma l’importanza che ha nella nostra vita. In occasione della festa della mamma, che nel 2024 cade proprio il 12 maggio, si potrà senza dubbio ribadire l’amore che si prova nei suoi confronti. Basta così un piccolo gesto d’amore, un regalino, un fiore, una dedica o semplicemente un messaggino di auguri, per ribadire alla nostra mamma quanto sia importante per noi e quanto la sua presenza ci renda la vita più semplice da affrontare.

La festa della mamma si celebra la seconda domenica di maggio in vari Stati, come appunto l’Italia. La celebrazione nacque però negli Stati Uniti, quando nel maggio del 1870 Julia Ward Howe, attivista pacifista, propose l’istituzione del Mother’s Day. La proposta venne poi ripresa da Anna Jarvis e si arrivò, finalmente, nel 1914, all’istituzione della festa per mano del presidente Wilson. In Italia la festa della mamma venne festeggiata per la prima volta solamente nel 1957 ma inizialmente la ricorrenza cadeva l’8 maggio. Solamente dagli anni 2000 la celebrazione è stata spostata alla seconda domenica di maggio.











