Regali per la Festa della mamma 2024/ Spunti e idee tra oggetti personalizzati, beauty e tech

A poche ore dalla Festa della mamma (fissata per domenica 12 maggio 2024) siamo certi che molti tra voi e noi si renderanno conto che tra impegni e pensieri vari ci si è dimenticati di una cosa fondamentale: i regali che renderanno questa festività un pochino più gioiosa anche se – è sempre bene dirlo – certamente al quelle sante donne delle nostre madri non interessa certamente che si spendano centinaia e centinaia di euro per dimostrare il nostro amore. Nonostante questo rimanga un fatto immutato, però, sicuramente in una giornata particolare com’è la Festa della mamma, dopo il pranzo, la cena o appena svegli, far trovare dei piccoli e sentiti regali, uniti ad un paio di parole di auguri può essere un momento per sorridere tutti assieme e scambiarsi baci e abbracci!

Quindi, a voi ritardatari suggeriamo di ‘correre ai ripari’ e iniziare fin da subito a pensare a qualcosina che potreste regalare a vostra madre e che non per forza deve acquistato in un negozio: i più creativi tra i regali per la Festa della mamma potrebbero inserire un disegno o anche un testo scritto – come una poesia o un breve racconto su qualche evento dell’infanzia che è rimasto impresso nella nostra memoria – o, nel caso abbiate un po’ di tempo libero potreste cercare di replicare (con l’aiuto di papà, nonni, sorelle e fratelli) una vecchia foto d’infanzia mettendovi nella stessa posizione e incorniciandola con un bel fiocco.

Festa della mamma 2024: idee e suggerimenti per i regali dagli oggetti tecnologici fino a quelli personalizzati

Però è vero che non tutti hanno delle spiccate doti creative e talvolta correre in un negozio per un acquisto dell’ultimo minuto potrebbe essere l’idea migliore e vincente: non sapere su cosa indirizzarvi per i regali da fare a vostra mamma nella ‘sua’ festa? Non preoccupatevi perché ci pensiamo noi a suggerirvi alcune idee che potrebbero non esservi ancora venute in mente oltre ai classici e blasonatissimi fiori (che comunque fanno il loro figurone!)! Partiamo da un grande classico intramontabile: i pacchetti viaggio del tipo ‘SmartBox’ che ad un prezzo irrisorio le permetteranno di prendersi una breve pausa per alcuni giorni, spaparanzata (con papà!) sulla spiaggia, in un rifugio montano o anche in una spa di lusso.

Anche qui, però, non possiamo dare per scontate che vostra mamma sia una persona da viaggi e svaghi e allora per i regali da farle durante la festa di domenica potreste optare per un gioiello poco impegnativo, o anche per un profumo su cui da tempo ha puntato gli occhi, facendo viaggiare la vostra fantasia anche fino a quei prodotti beauty per la skin care tanto di moda in questo periodo.

Guardando al mondo tech e agli hobby, poi, qualcuno tra voi potrebbe trovare una buona idea regalarle un e-reader con cui leggere comodamente seduta sul letto o sul divano senza l’ingombro (per così dire) di un libro cartaceo in mano. Se le servisse un cellulare esistono diversi modelli abbastanza ‘limitati’ nelle loro funzionalità e per le mamme più anziane anche i vecchi telefoni a conchiglia con tastoni e senza internet. Infine, vi lasciamo con l’idea di regali per la Festa della mamma più originale che ci venga in mente: tazze, magliette, penne, vasi, coperte, cuscini e qualsiasi altra cosa vi venga in mente su cui stampare una vostra foto di famiglia, magari che le ricordi i tempi in cui eravate più piccoli e spensierati.

