FESTA DELLA REPUBBLICA, BUON 2 GIUGNO 2020/ Le immagini più belle per gli auguri

Oggi è la festa della Repubblica italiana e anche il doodle di Google celebra oggi il 2 giugno, che è stato istituito come Festa Nazionale per mantenere vivo il ricordo del referendum istituzionale del 1946, quando gli italiani furono chiamati a votare (peraltro la prima volta con suffragio universale) tra Repubblica e Monarchia. La Repubblica vinse, il Re dovette lasciare il Paese in esilio e l’Italia iniziò dunque un cammino di democrazia dopo il tragico ventennio. Anche quest’anno Google ha deciso di celebrare l’occasione con un Doodle dedicato, che raffigura una Corona d’Alloro come quella che ogni anno il 2 Giugno viene posata sulla tomba del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria di Roma, con un drappo tricolore. Quella del Doodle di Google è una tradizione, dal 2003 viene celebrata la Festa della Repubblica e cliccando qui si possono vedere tutti i Doodle prodotti fino ad oggi.

FESTA DELLA REPUBBLICA, LE IMMAGINI PIU’ BELLE

La Festa della Repubblica è molto sentita nel nostro Paese e in questo momento rappresenta valori simbolici ancor più importanti, considerando che l’emergenza coronavirus negli ultimi tre mesi ha costretto l’Italia a vivere un momento di grande tensione e difficoltà, siaa economica sia sociale. Per questo fare gli auguri proprio in questa Festa della Repubblica 2020 può essere ancor più importante. In questo periodo governato dalla tecnologia, gli auguri per questa festività si possono inviare anche su WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più famosa per smartphone. Ecco qualche spunto interessante, considerando che i social network la faranno da padrone nella giornata di oggi per lo scambio di immagini, che possono riguardare la prima storica pagina del giornale che annunciò l’esito del referendum per la vittoria della Repubblica, fino all’utilizzo del tricolore che è il simbolo per eccellenza per celebrare l’Italia nella giornata di oggi.

FESTA DELLA REPUBBLICA, LE CITAZIONI PIU’ IMPORTANTI

Le citazioni da abbinare alle immagini dedicate alla Festa della Repubblica sono numerose. Va ricordata una frase particolarmente significativa della grande giornalista Oriana Fallaci: “La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno.” Sandro Pertini, presidente della Repubblica nella prima metà degli anni Ottanta, ha sempre messo in primo piano i valori della resistenza: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.” Dopo mesi di emergenza, il presidente in carica Sergio Mattarella ha invitato invece all’ottimismo: “Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo dobbiamo essere fieri. Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani.”





