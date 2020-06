Sergio Mattarella: “Festa della Repubblica è ripartenza”/ “2 giugno di ricostruzione”

Pubblicità

Sergio Mattarella, capo dello Stato, ha parlato prima del concerto per la Festa della Repubblica, in diretta televisiva su Rai Uno. “Il 2 giugno, domani, si celebra l’anniversario della nascita della nostra Repubblica – ha dichiarato –. Lo faremo in un’atmosfera in cui proviamo allo stesso tempo incertezza e speranza, stretti tra il dolore della tragedia e la volontà di un nuovo inizio. Tanti fra di noi avvertono il ricordo struggente delle persone scomparse a causa del Coronavirus, sovente senza l’ultimo saluto. A tutte le vittime è dedicato questo concerto. Accanto al dolore per le perdite e le sofferenze patite, avvertiamo giorno per giorno sintomi di rinascita di ripartenza economica. Domani, mi recherò a Codogno, luogo simbolo, dell’inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime, e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani“. Mattarella ha quindi ricordato come la nascita della Repubblica nel 1946 segnasse anch’essa un nuovo inizio, sulla base di valori come libertà, pace e democrazia. Le forze politiche, solitamente divise, riuscirono a individuare i valori fondanti della nostra Costituzione. “Quel momento seppe unire gli italiani, al di là delle appartenenze, nella convinzione che soltanto insieme si sarebbe riusciti ad affrontare la condizione di difficoltà nella quale il Paese era precipitato”.

SERGIO MATTARELLA: “RISALITA NON SARÀ VELOCE”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi proseguito la propria orazione ringraziando tutti coloro che si sono spesi e si stanno spendendo tuttora per il bene del nostro Paese in questo scenario emergenziale (“Gli italiani hanno affrontato in prima linea spesso in condizioni estreme con coraggio e abnegazione la lotta contro il Coronavirus. Desidero ringraziarli. Tutti e ciascuno. L’Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese”), ricordando l’importanza di non farci cogliere impreparati e di farci trovare all’altezza della situazione, onde evitare una seconda ondata di Covid-19. “Oggi dobbiamo contrastare un nemico invisibile, per molti aspetti sconosciuto e imprevedibile, che ha sconvolto le nostre vite e stravolto le nostre abitudini consolidate. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che la risalita non sarà veloce e la ricostruzione sarà sofferta: serviranno coraggio e prudenza, pensando al futuro e a quel che deve cambiare e imparando a convivere in sicurezza con il virus. Serviranno tempestività e lungimiranza, per aiutare chi è stato colpito più duramente e conferire fondamenta solide alla ripartenza del nostro Paese, della nostra Italia”.



