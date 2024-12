LE TRADIZIONI DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA 2024 IN ITALIA

Per la Festa dell’Immacolata 2024 si rinnovano le tradizioni che caratterizzano questa ricorrenza religiosa anno dopo anno, quindi cogliamo l’occasione per scoprire come si festeggia in Italia, visto che ci sono consuetudini e usanze differenti. Prendiamo il caso della Puglia, dove si celebra questa giornata con il falò, quindi vengono accesi fuochi in onore della Vergine Immacolata. I significati sono diversi: il fuoco fu usato per asciugare i panni di Gesù Bambino, ma rappresenta anche l’eliminazione del peccato originale, quindi rievoca l’obiettivo della purificazione.

Il falò è tipico anche in Abruzzo e nelle Marche, ma restando alla Puglia, qui le tradizioni sono anche culinarie. Infatti, l’8 dicembre si preparano le pettole, cioè frittelle di pasta di pane da farcire eventualmente con ricotta e pomodoro, tonno e capperi, ma si usa anche preparare i più famosi panzerotti e la puccia.

In Campania si cucina il Roccocò, un biscotto cotto al forno e ripieno con mandorle e spezie, che si può bagnare nel vermouth o accompagnare a un passito. Qui si organizzano tanti mercatini di Natale, tra addobbi e luminarie. Qui c’è poi la tradizione di omaggiare la Madonna con un fascio di fuori all’Obelisco dell’Immacolata in Piazza del Gesù, perché alla fine dell’800 ci fu una forte tempesta in mare da cui si salvò un solo marinaio che rivelò di essere stato miracolato dall’Immacolata Concezione.

FESTA DELL’IMMACOLATA 2024: DALLA SICILIA A ROMA

Dai mercatini alle processioni, come in Sicilia, dove ne vengono organizzate molte anche per la Festa dell’Immacolata 2024. Si comincia di notte con il Mattutino e camminando per le strade del paese ci si ferma solo per bere caffè o tè, mangiando biscotti e altri dolci, poi al termine della cerimonia si gustano le vastedde, che sono delle focaccine. Addirittura a Termini Imerese sono tre le processioni, visto che l’Immacolata è il patrono della città, quindi è una festività molto sentita quella dell’8 dicembre.

Dalla Sicilia alla capitale, dove il Papa e le autorità venerano la statua della Vergine vicino piazza di Spagna, in piazza Mignanelli. Tra le tradizioni a Roma ci sono due le accensioni dell’albero di Natale e delle luminarie, poi si trascorre la giornata tra fiere e mercatini, del resto gli eventi organizzati sono diversi e le opportunità sono molte. La Festa dell’Immacolata 2024, infatti, segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie, quindi c’è l’imbarazzo della scelta in Italia tra celebrazioni e tradizioni.

FESTA DELL’IMMACOLATA 2024: EVENTI CULTURALI, PRESEPI E ALBERI

Chi ama la montagna e si trova in Trentino Alto Adige può approfittare di mercatini, presepi ed eventi culturali per celebrare la Festa dell’Immacolata 2024, ovviamente associando tutto ciò alla degustazione di prodotti tipici locali. Tra i borghi più belli c’è quello medievale di Glorenza (Bolzano), dove viene organizzato l’Avvento dal 6 all’8 dicembre con mercatini, attività per bambini, musica e teatro.

Il portale visititaly vita anche un appuntamento storico, la fiera degli “Oh Bej, Oh Bej” a Milano, tra bancarelle di artigianato e venditori di caldarroste. A Gubbio c’è il famoso albero di Natale, si tratta del più grande al mondo e viene preparato alle pendici del Monte Ingino. Dall’albero al presepe, con quello vivente organizzato a Gravina di Puglia (Bari) coinvolgendo 150 figuranti per rievocare la nascita di Gesù. Oltre a rivivere la Natività, si ha l’occasione di scoprire i mestieri e le tradizioni locali.