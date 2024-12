Auguri buon Natale 2024! No, non è ancora il momento, ma con l’inizio del mese di dicembre siamo decisamente in clima natalizio ed è per questo che stiamo iniziando a raccogliere le migliori frasi d’auguri in vista appunto del 25 di questo mese, la nascita del Signore e per tutti Natale 2024.

Le occasioni per utilizzare le frasi non mancano mai, dai classici post ad effetto sui social, con tanto di immagini a tema, fino ai messaggi di buongiorno via WhatsApp, nonché ai bigliettini da applicare ai pacchetti regali, tanti pensieri a tema natalizio che renderanno le nostre feste senza dubbio più magiche. Volete un consiglio?

AUGURI BUON NATALE 2024 E IMMACOLATA, UN MESSAGGIO AD HOC

Provate ad inventare voi delle frasi d’auguri buon Natale per questo 2024, e per farlo dovrete per forza conoscere la persona a cui è destinato il regalo e di conseguenza anche il biglietto di auguri. Magari se il destinatario è un vostro amico che è anche un esperto di vino, potreste ad esempio scrivere un semplice: “Tanti auguri amico mio, che anche questo Natale sia ricco di bollicine e sia una persona frizzante, proprio come ne: buon Natale”.

Se invece state scrivendo una frase di auguri di buon Natale 2024 per una vostra amica, magari a cui piace particolarmente il cibo, potreste ad esempio inventarvi questo pensiero: “Ehi amica, buon Natale. Visto che non ci abbuffiamo mai per queste festività ho pensato di regalarti qualcosa di originale e di diverso. Un solo consiglio: utilizzalo con le bacchette”, allegando magari una cena per due in un ristorante sushi.

AUGURI BUON NATALE 2024 E IMMACOLATA, QUALCHE ESEMPIO “MUSICALE”

Le frasi di auguri buon Natale sono senza dubbio una delle più belle tradizioni di questo periodo magico, il più bello in assoluto dell’anno come recita una canzone: ma perchè non prendere appunto ispirazione da uno dei tanti brani che in questo periodo ascolteremo alle radio, ma anche su Youtube, Spotify e in tv all’infinito? Ad esempio la più grande hit di Natale è quella di Mariah Carey, All i want for christmas is you, di conseguenza abbiamo già la frase d’auguri pronta: “Il più bel regalo di Natale sei tu, per questo ho pensato di omaggiare la tua magia con questo pensiero speciale, buon Natale”, una frase che potreste dedicare alla vostra lei, al vostro lui, ma anche ad una mamma, un papà, o un’amica o amico speciale: si sposa a molti utilizzi.

Se invece vi piace molto Jingle Bell Rock, divenuta famosissima soprattutto grazie al film cult di Natale, Mamma ho perso l’aereo, allora potreste pensare a degli auguri di questo tipo: “Tanti auguri di Buon Natale: che siano in famiglia, con gli amici o in montagna, l’importante è che siano rock: auguri!”, un biglietto da allegare magari ad un ticket di un concerto da vivere ovviamente in due.