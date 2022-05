Festa per Luigi Strangis dopo vittoria Amici 2022/ Folla in Calabria, lui brinda…

Luigi Strangis vince Amici 2022: grande Festa in Calabria

Sono stati in migliaia ad assistere alla vittoria di Luigi Strangis ad Amici 2022, soprattutto dalla sua Calabria. C’era grande attesa per la finalissima del talent show di Maria De Filippi, andato in onda in diretta nella prima serata di ieri di Canale 5. A trionfare, al termine di numerose sfide, è stato proprio il giovane artista di Lamezia Terme, cantante del team di Rudy Zerbi. Luigi, grazie alla sua voce graffiante ed al talento e grinta da vendere, alla fine è riuscito a conquistare non solo la giuria ma anche il pubblico da casa che lo ha ampiamente premiato con la vittoria.

Originario di Lamezia Terme, in Calabria, dove il ragazzo ha studiato presso il liceo Musicale Tommaso Campanella – ma senza mai prendere lezioni di canto -, Luigi Strangis ha tenuto la sua Calabria con il fiato sospeso nella serata di ieri. In migliaia sono scesi in piazza dove è andata in scena una grande festa in suo onore. Tanti giovani e meno giovani hanno assistito con trepidazione alla proclamazione del vincitore di Amici 2022 fino al nome del loro compaesano, accolto dagli applausi festanti.

Il brindisi di Luigi Strangis dopo la vittoria

Sui social, dopo la vittoria di Luigi Strangis ad Amici 2022 si sono diffusi alcuni video che immortalano la grande festa a Lamezia Terme, in Calabria, proprio in occasione della proclamazione del vincitore. “L’orgoglio della Calabria… Io da casa ho urlato come loro”, scrive un’utente sotto al video. “Contentissima per lui! Il nostro orgoglio lametino”, scrive un’altra sostenitrice del giovane cantante. Ed ancora: “Mi sono commossa, che bello. Sono tanto contenta per Luigi e per tutto il supporto che sta ricevendo”.

E mentre in Calabria e non solo si festeggiava per la sua vittoria, Luigi Strangis ancora stordito in seguito al trionfo di Amici 21, festeggiava in studio stappando spumante e brindando insieme ai suoi compagni di avventura che per mesi lo hanno accompagnato nel suo percorso artistico all’interno della Scuola televisiva più ambita d’Italia. Dopo i festeggiamenti della serata di ieri, Luigi si prepara a tornare a casa dove certamente sarà accolto allo stesso modo da una folla festante.

