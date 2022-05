Luigi Strangis vincitore Amici 21 “Tutto è stato ripagato”/ “Quel giorno ai casting…”

Luigi Strangis, le prime parole del vincitore di Amici 21

Subito dopo aver conquistato la vittoria di Amici 21, il giovane cantante Luigi Strangis ha rilasciato le sue prime parole a caldo riprese da WittyTv. Luigi ha raccontato come ha vissuto la sua ultima giornata nella Scuola di Amici prima della finalissima di ieri sera, in diretta su Canale 5: “L’ultima giornata è stata in realtà tranquilla ma con un po’ d’ansia, un po’ di tensione ma il giusto, quello che serviva, la giusta carica che serviva per affrontare al meglio la finale”.

Luigi ha ricordato con grande piacere il giorno dei casting ad Amici 21: “Quel giorno dei casting è stato particolare perché sono arrivato qui, sono arrivato a cantare che non avevo neanche voce quasi, poi piano piano ho mostrato quello che era effettivamente Luigi”, ha spiegato. Luigi Strangis ha ammesso di non essersi affatto immaginato questo percorso nel modo in cui poi lo ha effettivamente vissuto, “ma ce l’ho messa davvero tutta”, ha aggiunto.

Attesa per l’EP di Luigi Strangis dopo Amici 21

Luigi Strangis, a pochi minuti dal trionfo di Amici 21 ha ripercorso brevemente con la mente il lavoro che ha compiuto nel corso della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi: “Ho lavorato tanto, ho imparato tanto, ho studiato tanto e sento che tutto questo è stato ripagato”. Nonostante la grande festa per esserne uscito vincitore da Amici, Luigi ha però le idee molto chiare su quello che farà già da oggi: “Domani si lavora, si continua a fare quello che ho fatto fino ad ora praticamente, quindi continuo a lavorare”.

Il prossimo 3 giugno, intanto, uscirà l’EP di Luigi Strangis che si intitola proprio “Strangis”, proprio come il suo cognome: “Vi incito ad ascoltarlo, vi mando un grosso bacio, fatemi felice, ciao a tutti!”, ha concluso il vincitore di Amici 21 ai microfoni di WittyTv, ancora visibilmente emozionato e soprattutto stanco dopo le numerose prove affrontate al termine delle quali ha però potuto alzare la meritata coppa.

