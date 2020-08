Festival di Castrocaro 2020, finale/ Diretta, vincitori e finalisti: presenta Stefano De Martino

Tutto pronto per la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro, che andrà in onda in prima serata stasera, 27 agosto, su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 2. Stefano De Martino, dopo aver condotto l’anno scorso, è stato riconfermato al timone della trasmissione. Le selezioni sono state superate da otto ragazzi che proveranno a portare a casa la vittoria in una competizione che ha lanciato parecchie star. Basti pensare ad Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Le esibizioni degli 8 finalisti saranno valutate da una giuria artistica composta da: Bugo, cantautore, Maria Antonietta, cantautrice regina dell’indie e scrittrice, Taketo Gohara, produttore artistico e mago dei suoni e Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli ospiti della serata ci saranno gli Arteteca, duo comico di ‘Made in Sud’.

Gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro 2020

Sul palco vedremo esibirsi Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Milano); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (L’Aquila). Oltre a Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Frosinone); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano). Il vincitore sarà ammesso all’Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Nuove proposte’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA