Festival di Sanremo 2021 duetti/ Omaggio a Lucio Dalla, Luigi Tenco e Sergio Endrigo

La terza serata del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo, sarà dedicata alle cover e ai duetti. I 26 big in gara sul palco del Teatro Ariston, durante la serata del 4 marzo, si esibiranno sulle note di alcune delle più grandi canzoni della musica italiana. Tutti gli artisti in gara omaggeranno la musica italiana, con un occhio particolare alla musica d’autore. I cantanti in gara potranno essere accompagnati da altri artisti con cui daranno vita a nuove interpretazioni di brani storici e indimenticabili della musica italiana. Tra gli omaggi ci sono quelli ai grandi cantautori come Lucio Dalla, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. Ad omaggiare Lucio Dalla sarà Ermal Meta che, insieme alla “Napoli Mandolin Orchestra” eseguirà una sua versione di Caruso, uno dei brani in assoluto più amati e conosciuti di Lucio Dalla. Un omaggio, quello di Ermal Meta, che cadrà la serata del 4 marzo, giorno in cui Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni.

Festival di Sanremo 2021 duetti: cover per tutti i gusti

I duetti del Festival di Sanremo 2021 in programma il 4 marzo saranno in grado di accontentare tutti, sia i più giovani che i più adulti. Per gli amanti della musica dei grandi cantautori italiani, oltre a Lucio Dalla di cui abbiamo parlato su, ci sarà l’omaggio di Gaia a Luigi Tenco con “Mi sono innamorato di te”, classico del 1962 e quello di Orietta Berti a Sergio Endrigo con “Io che amo solo te”. Per i più giovani, invece, ci sarà modo di riascoltare alcune canzoni di Jovanotti come Ragazzo Fortunato che sarà eseguito da Random con i The Kolors e Penso Positivo che, invece, sarà eseguito da Fulinacci con Valerio Lundini e Roy Paci. C’è molta attesa, inoltre, anche per il duetto di Willie Peyote e Samuele Bersani che, sul palco del Teatro Ariston, regaleranno al pubblico di Raiuno una nuova versione di “Giudizi Universali”, considerato uno dei brani più belli della musica italiana scritto proprio da Bersani. Cliccate qui per leggere tutti i duetti.



