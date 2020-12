Festività di dicembre in tutto il mondo/ Natale con i Knecht Ruprecht e i Nisser

Anche oggi, martedì 22 dicembre, proseguiamo il nostro viaggio nelle Festività di dicembre in tutto il mondo, sfruttando l’assist fornitoci dal Doodle di Google. Ancora una volta ci concentriamo sulle tradizioni del nord Europa, dove spesso e volentieri il Natale è associato ad una figura maligna. E’ il caso della Germania e precisamente del Knecht Ruprecht, un personaggio appunto tipico del folklore tedesco, in particolare della zona a nord e in centro, e che compare nella notte fra il 5 e il 6 dicembre, al fianco di San Nicola.

E’ descritto come un inquietante monaco vestito con un lungo mantello, una barba lunga e sporca fin sotto i piedi, e con una parrucca; inoltre, porta con se una frusta attraverso cui punisce o minaccia i bambini tedeschi. Difficile trovare l’origine del Knecht Ruprecht, ma secondo quanto sottolineato da Wikipedia, è probabile che la si deve ad una sorta di re-incarnazione dello stesso San Nicola ma dall’animo cupo.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO, QUEI FURBETTI DEI NISSER

Dal Knecht Ruprecht ai Nisser, altra tradizione tipica delle Festività di dicembre in tutto il mondo: si tratta di folletti che fanno invece parte del mondo più a nord, quello scandinavo, ed in particolare della Danimarca e della Norvegia. I Nisser fanno parte della tradizione natalizia nordica al punto che li si vedono spesso e volentieri nelle vetrine dei negozi, sui muri delle case, sui davanzali delle finestre, appesi ai balconi un po’ come i nostri Babbi Natale. Anche i Nisser sono un po’ cattivelli, in quanto sono famosi per i loro dispetti agli esseri umani, ma il loro aspetto non è comunque spaventoso in quanto sono rappresentati con zoccoli di legno, calze di lana fino alle ginocchia, maglioni di lana e un lungo cappello a punta, quasi come fossero degli gnomi o degli elfi. Essendo molto umorali, la leggenda vuole che bisogna lasciare loro delle scodelle con dentro riso e latte, per aggrazziarceli, e i bambini, il giorno dopo il Natale, sono soliti trovare la scodella sempre vuota, chiaro indizio di come anche quest’anno siano riusciti ad evitare i dispetti dei Nisser.

