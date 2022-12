Fiamma Consorti, moglie Paolo Calabresi/ “Con quattro figli, la famiglia è…”

Fiamma Consorti e l’amore con Paolo Calabresi

Paolo Calabresi è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi 23 dicembre, alle 14 su Raiuno. L’attore, nel salotto di Serena Bortone, si racconta svelando anche dettagli della propria vita privata. Una vita privata ricca d’amore come testimoniano i quattro figli nati dal suo legame con la moglie Fiamma Consorti. Paolo Calabresi e Fiamma Consorti sono sposati dal 1994. Il loro è un legame stabile e importante che è stato coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto dalla nascita di quattro figli.

Arturo, Anna, Agostino e Aurora rappresentano il frutto di un amore vero e importante, vissuto sempre in punta di piedi dalla coppia e che rappresenta la base fondamentale per l’attore per non arrendersi mai e portare avanti, anche con tanti sacrifici, il proprio lavoro. Una famiglia meravigliosa di cui Fiamma Consorti è molto orgogliosa come testimoniano le tante foto di famiglia che pubblica su Instagram.

Le foto di famiglia di Fiamma Consorti e Paolo Calabresi

Moglie e mamma innamorata del marito e dei figli, Fiamma Consorti, su Instagram, è soluta pubblicare foto di famiglia sia attuali che tirate fuori dai cassetti dei ricordi per tornare indietro negli anni e ricordare con amore il periodo in cui i figli erano solo dei bambini. Oggi, Arturo, Anna, Agostino e Aurora sono quattro, giovani ragazzi di cui mamma Fiamma e papà Paolo sono molto orgogliosi e che amano trascorrere anche il tempo libero con i genitori.

“Pizza family”, si legge nella didascalia di una foto scattata durante una serata in pizzeria trascorsa dalla famiglia Calabresi. Per tutti e sei i componenti della famiglia, dunque, sarà un Natale in cui non mancherà l’ingrediente principale ovvero l’amore.

