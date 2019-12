Fusione Fca-Psa, oggi la firma?/ Via libera da Peugeot: le ultime richieste

Il penultimo passo è fatto, ora non resta che la firma del memorandum d’intesa tra Elkann e Famiglia Peugeot e la storica fusione Fca-Psa potrà divenire realtà effettiva: secondo i rumors che arrivano dalla Francia, dovrebbe essere già oggi il momento tanto atteso, con addirittura la Reuters che rilancia con un dispaccio di agenzia poco prima di mezzogiorno l’approvazione sostanziale del Memorandum d’Intesa relativo alla fusione Psa-Fiat Chrysler. Già ieri era arrivato il via libera dal Governo francese al piano che renderà Fca e Peugeot un polo automotive di caratura mondiale, mentre la holding delle rispettive famiglie – Exor, Etablissements Peugeot Freres (EPF) e FFP – confermavano l’interesse appieno per concludere positivamente la trattativa. Si attende l’annuncio ufficiale, non appena il protocollo per la fusione tra il gruppo francese e Fiat-Chrysler verrà approvato al consiglio di amministrazione della società francese. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Economia, il memorandum al momento non contiene dettagli specifici su modelli, sinergie, fabbriche o produzione complessiva: di questo si parlerà dopo l’accordo e prima dunque della fusione a titolo definitivo.

FUSIONE FCA-PSA: LE ULTIME RICHIESTE

Come già riferito nelle scorse settimane all’uscire della notizia che sconvolge il mercato mondiale dell’auto, nascerà così il quarto costruttore al mondo con 8,7 milioni di vetture vendute: società paritetica tra Fca e Psa, sede in Olanda e quotazioni a Milano, Wall Street e Parigi. In termini di board, Carlos Tavares sarà l’amministratore delegato mentre John Elkann sarà il nuovo presidente. Dopo il fallimento della fusione con Renault pochi mesi dopo la morte di Sergio Marchionne, che avrebbe significato il primo costruttore al mondo di auto, Elkann non si è dato per vinto e ha condotto con regia quasi esclusiva la trattativa per l’altro importante gruppo francese esperto in elettrico e ibrido, i settori dove Fiat-Chrysler è maggiormente carente. Ricordando che il nuovo gruppo ingloberà anche Opel (che fa parte di Psa, ndr), mentre dalla Francia il via libera è stato indenne in Italia è Confindustria a rilanciare diverse richieste allo Stato: «Il confronto è stato avviato lo scorso 18 ottobre e vuole essere articolato d’ora in avanti su una serie di piani operativi, per incidere in modo concreto sulle policy. Il Mise ha molte urgenze da affrontare, ma visti gli ultimi sviluppi credo sia necessario dare concretezza al più presto anche a questo progetto», spiega il vicepresidente degli industriali, Giulio Pedrollo, che sempre all’Ansa poi specifica «È vero che l’orizzonte del piano è il 2030. Ma per raggiungere qualche obiettivo è necessario partire subito. Contiamo a questo punto su una convocazione a gennaio».

