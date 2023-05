Fiat 600, nuovi avvistamenti a Lerici/ Foto, il B-SUV pronto a fare il suo esordio

Continuano gli avvistamenti della nuova Fiat 600, il SUV compatto torinese che verrà presentato molto probabilmente a inizio luglio e che manderà in pensione la Fiat 500X. Dopo gli ultimi scatti in quel di Roma, la vettura è stata immortalata in Liguria, precisamente a Lerici, durante le riprese di un nuovo spot con protagonista proprio l’inedito sport utility vehicle di casa Fiat.

Nel dettaglio, nel Golfo dei Poeti, come scrive l’agenzia di stampa Ansa, si vede l’auto tuffarsi in una piscina artificiale costruita nella piazza che si trova di fronte al mare nella nota cittadina ligure. La vettura è stata calata all’interno di una piscina, venendo poi colorata di arancione, anche se è probabile che nello spot finale, tramite effetti speciali, la 600 assuma un aspetto differente. Da segnalare che l’esemplare che è stato utilizzato per lo spot è una Fiat 600 elettrica e lo si capisce chiaramente dalla E che si poteva notare sulla carrozzeria e che va ad identificare proprio la propulsione elettrica.

NUOVA FIAT 600, JOHNNY DEPP COME TESTIMONIAL?

La nuova auto di casa Fiat sarà comunque prodotta in versione termica, sicuramente ibrida, e non è da escludere che a pubblicizzarla possa esservi un testimonial d’eccezione come Johnny Depp, che andrebbe così a “sostituire” Leonardo Di Caprio, vistosi invece all’opera mentre pubblicizzava la Fiat 500e.

Sugli ultimi avvistamenti a Lerici della Fiat 600 si è espresso anche il sindaco del Comune, Paoletti, che ha spiegato, parlando con i microfoni dei colleghi de IlSecoloXIX: “Uno spot anche per il nostro territorio”, e ancora: “Ci sarà qualche disagio per gli abitanti, ma ne vale la pena pensando alla pubblicità”. La nuova Fiat 600 2023 nascerà dalla stessa piattaforma utilizzata per realizzare la Jeep Avenger, altro B-SUV del gruppo Stellantis, recentemente nominata auto dell’anno 20223. Sotto il cofano dovrebbe trovarsi un propulsore 1.2 turbo da 100 cavalli mentre la versione elettrica dovrebbe disporre di una batteria da 54 kWh con un’autonomia di 400 km.

