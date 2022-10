Fibromialgia, cos’è la malattia di cui è affetta Giorgia Soleri/ Dai sintomi alla complessa diagnosi

Cos’è la Fibromalgia? La malattia di Giorgia Soleri

“Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale”. È con queste parole che Giorgia Soleri, attivista, modella e scrittrice, fidanzata di Damiano frontman dei Maneskin, ha voluto condividere con i suoi follower l’ultima brutta scoperta riguardante la sua salute. Giorgia Soleri ha la fibromialgia: ma di cosa si tratta? Quali sono i sintomi e cosa comporta questa malattia?

Come la definisce il portale sindromefibromialgica.it, “La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani.”

Fibromalgia, i sintomi e la diagnosi

Il portale spiega inoltre che “Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini).” Il sintomo più predominante della fibromialgia è quindi il dolore e proprio grazie a questo avviene la diagnosi. C’è però da dire che non esiste al momento alcun esame di laboratorio o radiologico che possa diagnosticare la fibromialgia. “Generalmente, si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa iniziare in una sede localizzata, come il rachide cervicale e le spalle, e successivamente diffondersi in altre sedi col passar del tempo.” si legge ancora nel portale legato alla malattia.

