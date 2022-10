Giorgia Soleri ha la fibromialgia “misto di terrore e rabbia”/ “Ma questa volta…”

Giorgia Soleri affetta da fibromialgia: l’annuncio su Instagram

In questi anni Giorgia Soleri ha spesso dovuto fare i conti con malattie invisibili che, al giorno d’oggi, troppo spesso non vengono diagnosticate ma sottovalutate. La sua battaglia contro la vulvodinia e la neuropatia del pudendo l’ha portata anche alla formazione di un Comitato: lei, da sempre in difesa dei diritti alla salute, si è mossa in prima linea per rendere finalmente visibile un dolore invisibile. Ora però per l’attivista è arrivata la diagnosi di un altro male silenzioso, come rivelato in un lungo messaggio condiviso su Instagram.

Dopo la vulvodinia, “di diagnosi ne sono arrivate altre 3: neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi. E ogni volta io mi sentivo un po’ più protetta, spaventata ma mai sola. Qualche giorno fa è arrivata la quinta, con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale“. Con questo messaggio Giorgia Soleri annuncia dunque di soffrire di fibromialgia.

La nuova diagnosi, la quinta in ordine cronologico, ha suscitato sentimenti contrastanti in Giorgia Soleri, che ha affidato a Instagram le sue riflessioni: “Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi. Ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. E a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta“.

Giorgia Soleri ha sempre potuto contare sull’affetto e il supporto dei fan, con i quali più volte si è aperta per raccontare la malattia e sentirsi un po’ meno sola. A conclusione del messaggio, la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha anche spiegato di aver fatto un tatuaggio poche ore prima della diagnosi. Cinque cuori disegnati sulla pelle che si tengono per mano e, in aggiunta, la frase “Together we are stronger”, “Insieme siamo più forti”. Perché, in fondo, condividere il proprio dolore con le persone che ci circondano e ci supportano è il rimedio migliore per affrontarlo con la forza e con il sorriso.

