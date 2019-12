Ficarra e Picone/ “Il primo Natale? Raccontiamo di un uomo che ha cambiato il mondo”

Ficarra e Picone: Il primo natale al cinema

Il duo di comici, attori e conduttori non hanno paura delle critiche. Per il loro primo film natalizio dal titolo “Il primo Natale” hanno lavorato tanto, ma sono consapevoli del fatto che oggi tutti criticano tutto anche come passatempo. “Tanto oggi ti criticano qualunque cosa provi a dire”- ha detto Picone a Tv Sorrisi e Canzoni – “se dico che c’è il sole, qualcuno dirà che io sono il solito ottimista e che posso permettermi di essere ottimista perché faccio questo mestiere, e via così. Vorrei solo che la gente sentisse che amiamo il cinema. E che sentivamo urgenza di fare questo film”. Anche Ficarra ha voluto sottolineare il motivo che li ha spinti a realizzare un film dedicato a Gesù Bambino: “è una questione universale e attualissima: amare il prossimo. Perfino se è Picone”.

Ficarra e Picone: dal film a Striscia La Notizia

Non è stato semplice girare un film di questo tipo per Ficarra e Picone: “sapevamo che sarebbe stata un’impresa complicata. Ma noi amiamo metterci in difficoltà”, ma il loro obiettivo è stato chiaro sin dall’inizio del progetto: “l’obiettivo del nostro viaggio non è convincere qualcuno di qualcosa, ma fare in modo che lo spettatore esca dal cinema divertito e arricchito. Anche solo di un dubbio, di una domanda su quello che gli succede intorno”. Intanto dopo l’uscita nelle sale de “Il primo Natale”, il duo di comici è pronto a tornare dal 7 gennaio 2020 dietro la scrivania di Striscia La Notizia per condurre la loro 16a edizione consecutiva dell’irriverente e seguitissimo tg satirico di Canale 5.