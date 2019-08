La matassa/ Video, su Canale 5 il film di Ficarra e Picone (29 agosto)

La matassa è un film del 2009 che andrà in onda oggi, giovedì 29 agosto, in prima serata, alle 21.20 su Canale 5. Il film è diretto da Giambattista Avellino e dal duo comico Ficarra e Picone che sono anche gli attori protagonisti. La pellicola è una commedia italiana prodotta da Medusa film con le musiche di Paolo Buonvino e la sceneggiatura di Ficarra e Picone e Fabrizio Testini. Tra gli attori ci sono anche Anna Safroncik protagonista della serie Le tre rose di Eva, Pino Caruso, Domenico Centamore, Giovanni Martorana, Mario Pupella.

La matassa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La matassa. Due cugini Gaetano e Paolo sono inseparabili fino a quando all’età di dieci anni, i loro padri, fratelli, per interesse ed egoismo litigano e non si parlano più. Paolo e Gaetano continuano a vivere le loro vite, il primo conduce brillantemente un hotel mentre Gaetano è titolare insieme alla moglie Olga di un’agenzia che combina matrimoni al fine di far acquisire a stranieri la cittadinanza italiana. Anche il matrimonio di Gaetano è infatti combinato per far ottenere alla donna la cittadinanza italiana. Un giorno, Paolo è al funerale del padre e Gaetano credendo fosse la chiesa dove doveva essere celebrato il matrimonio tra una sua cliente e un vecchietto siciliano cui doveva fare da testimone si imbuca. Gaetano per sbaglio origlia anche la confessione del cugino che credendosi in punto di morte confessa di voler lasciare l’hotel al cugino. Dato che la malattia di Paolo è una banale influenza, Gaetano fingendo di volersi riappacificare con lui lo convince di essere davvero malato falsificando i suoi esami medici. Ma pentendosi delle sue azioni torna sui suoi passi, ma ormai è troppo tardi, Paolo sta per suicidarsi. A sbrogliare la matassa ci pensa Antonio che dice a Paolo la verità su Gaetano. Le cose alla fine si concluderanno al meglio e i due cugini faranno pace. La rocambolesca storia si intreccia con un tentativo di estorsione ai danni di Paolo che insieme al cugino e con la collaborazione della polizia riusciranno a far arrestare i mafiosi siciliani. Gaetano che intanto ha divorziato sposerà la donna russa di cui ha tentato il matrimonio con il vecchietto siciliano mentre Olga la sua ex moglie proseguirà la sua attività insieme ad Antonio che le fa apertamente la corte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA