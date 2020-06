Ficarra e Picone, la gaffe di Vanessa Incontrada/ “Devo fare la pipì, non riesco ad andare avanti…”

Ficarra e Picone ospiti di “20 anni che siamo italiani“, lo show presentato da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Tra i protagonisti del secondo appuntamento trasmesso in replica sabato 27 giugno 2020 in prima serata su Rai1 c’è anche il duo di attori e comici. Un’occasione speciale per Ficarra e Picone che, durante la diretta, hanno presentato il film “Il primo Natale”. La pellicola, uscita lo scorso dicembre nelle sale cinematografiche, è stato un grandissimo successo registrando un vero e proprio record al botteghino. Durante la puntata i due comici hanno voluto condividere alcuni retroscena avvenuti durante le riprese del film. “Erano le tre di notte, il portiere non trovava la nostra prenotazione. Ci ha detto che aveva due stanze disponibili, ma ce ne poteva dare solo una. Nel caso arrivasse qualcun altro… – hanno detto i due attore – Per questo gli abbiamo detto di far finta che uno dei due non ci fosse, di procedere all’assegnazione della camera ad uno e poi all’altro separatamente. Ma il portiere irremovibile non ha accettato la proposta”. Un retroscena che ha fatto scoppiare a ridere Vanessa Incontrada che si è letteralmente accasciata a terra dicendo: “devo fare la pipì, non riesco ad andare avanti…”.

Ficarra e Picone film: “Il primo Natale è stato anche una scommessa”

Salvo Ficarra e Valentino Picone sono reduci da una fine d’anno davvero sorprendente. Il loro ultimo film dal titolo “Il primo Natale” è stato un grandissimo successo di critica e pubblico al punto da essere stati premiati durante la notte dei David di Donatello con il Premio David dello Spettatore per essere stato il film del 2019 che ha venduto più biglietti. Un risultato importante che gli attori siciliani hanno commentato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “ci piace pensare che sia il naturale risultato di un percorso costruito film dopo film. La gente ha capito che le nostre sono storie sincere, raccontate con passione. Si fida di noi”. Ficarra, invece, parlando del film ha detto: “Il primo Natale è stato anche una scommessa. Era la prima volta che uscivamo a Natale e la prima che facevamo un film in costume. È stato il più costoso e complicato di tutti i nostri titoli, con una troupe di 120 persone, girato in gran parte all’estero. Per questo vogliamo ringraziare produttori, autori, attori e tecnici. È stata una vittoria del gruppo, di quel mondo di professionisti che ora, come tutti, sono fermi per le conseguenze del coronavirus”. Un successo inaspettato a cui pochi mesi dopo è seguito il lockdown che ha visto il duo comico e di attori impegnati a gettare nuove idee da realizzare: “siamo nella fase “vale tutto”, quella in cui buttiamo sul tavolo ogni idea che ci viene in mente, e già ci sono quattro possibili film. Ma alla fine ne resterà uno solo, come in “Highlander”. Perciò è troppo presto per dire di cosa parlerà… non lo sappiamo neppure noi”. Una cosa è certa: il loro intento è sempre quello di far sorridere considerando che Ficarra a Focus Junior ha dichiarato: “la risata fa bene, ti alleggerisce e ti fa vedere le cose sotto un’altra prospettiva”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA