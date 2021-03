Fidanzata Akash Kumar, chi è?/ Da Giovanna Abate alla soubrette, ma nessuna conferma

Chi è la fidanzata di Akash Kumar? Il cuore del modello dagli occhi di ghiaccio batte per qualcuna? L’Isola dei Famosi 2021 è iniziata da una sola settimana, ma Akash è sicuramente il protagonista indiscusso con il mistero sul nome alla discussione con Tommaso Zorzi che, durante la scorsa puntata, gli ha chiesto delucidazioni sui rumors intorno al suo nome. Tuttavia, Akash Kumar che è al televoto con Angela Melillo e che durante la terza puntata dell‘Isola dei Famosi 2021 scoprirà se è stato premiato o meno dal pubblico, è anche al centro del gossip. In tanti, infatti, si chiedono se sia fidanzato e chi sia la misteriosa ragazza che ha conquistato il suo nome. Finora, sono diversi i nomi accostati ad Akash, ma per il momento, non c’è stata nessuna conferma ufficiale.

TUTTI I GOSSIP SU AKASH KUMAR, CHI È LA SUA FIDANZATA?

Il primo nome accostato ad Akash Kumar è stato quello dell’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. Come è stato raccontato durante una diretta di Casa Chi, i due avrebbero trascorso il Capodanno insieme, ma per il momento, non c’è ancora nessuna certezza. Il giornalista Francesco Fredella, inoltre, nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, ha svelato che Akash sarebbe innamorato di una famosa soubrette senza, tuttavia, svelare l’identità della fortunata. Sull’Isola dei Famosi 2021, Akash non ha ancora aperto il suo cuore preferendo, per il momento, non parlare della sua vita privata. Lo farà qualora dovesse essere premiato dal pubblico vincendo la sfida al televoto con Angela Melillo? Lo scopriremo già questa sera. In ogni caso, Akash continua ad incuriosire il pubblico sia con i vari misteri che circolano intorno al nome e agli occhi che per la sua vita privata top secret.

