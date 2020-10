Fidanzata di Marco Masini, chi è?/ Il cantante: “La donna della mia vita è …”

Marco Masini ha una nuova fidanzata? Di chi si tratta? Il cantautore fiorentino ospite della nuova puntata di Verissimo parlerà della sua nuova fiamma oppure no? Non è la prima volta che si parla di un nuovo papabile amore nella vita del cantante di “Ci vorrebbe il mare”, anche se lui è sempre stato restio a parlare della sua vita privata e sentimentale in pubblico. Da sempre concentrato sulla musica, Masini sarebbe felicemente legato ad una nuova donna però al momento non hanno ancora deciso di uscire allo scoperto e comunicare al mondo intero questo loro grande amore. Come mai? Una scelta sicuramente legata al carattere di entrambi che saranno due persone schive e riservate, attentissime alla loro sfera privata. Nonostante ciò però a confermare che nella sua vita c’è una nuova fidanzata è stato proprio il cantautore che, durante un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 lo scorso febbraio, durante l’edizione 70 del Festival di Sanremo 2020, ha parlato per la prima volta della sua donna sottolineando di essere felice e di avere il cuore occupato.

Marco Masini ha una fidanzata, ma…

Marco Masini non ha fornito nessun ulteriore dettaglio sulla fortunata fidanzata confermando la sua volontà di tenere ben lontani i riflettori del mondo dello spettacolo dal suo privato. Non solo, il cantante de L’Uomo volante si è però soffermato sulla sua vita privata, ma questa volta l’ha fatto dalle pagine del settimanale Diva e Donna dove ha raccontato come mai non è ancora diventato papà: “con qualche donna sono stato uno st***o. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”. Sul finale poi Masini parlando dell’amore della sua vita ha detto: “oggi la donna della mia vita è la musica. Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”. Un amore che va ben oltre quello che Masini ha per la musica e per la madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA