MARCO MASINI/ 30 anni di carriera e un nuovo amore (Da noi… a ruota libera)

All’indomani della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Marco Masini torna in televisione per un’accorata intervista ai microfoni di Francesca Fialdini. A Da noi… a ruota libera, il celebre cantautore originario di Firenze proverà a ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, con qualche digressione presumibile sulla sua sfera privata. L’artista, a dire il vero, è sempre stato piuttosto riservato. Le informazioni sulla sua vita sentimentale sono pochissime, e il Masini-uomo non fa notizia da ormai molti anni. Ciò che fa più parlare (e di solito parlare ‘bene’) è la sua musica, che dopo anni di ingiustificato oblio è tornata a risuonare un po’ di più in giro. Merito anche delle sue recenti comparse sul palco dell’Ariston, dove quest’anno si è presentato con il brano Il confronto. Una canzone almeno in parte autobiografica, che – stando a qualche indiscrezione in giro per il web – sarebbe stata ispirata dalla sua nuova fidanzata.

La vita privata di Marco Masini

Marco Masini ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle vicende che lo riguardano più da vicino. Per questo motivo, di lui non sappiamo praticamente niente. Nel suo passato c’è una relazione con Aurora Nardozzi, personaggio televisivo sconosciuto ai più che però – qualche anno fa – ha fatto molto rumore, se non altro perché è stata l’ultima (l’unica?) donna che ha suscitato l’interesse del celebre cantautore. In una delle sue ultime interviste a Pomeriggio Cinque, però, Masini ha rivelato che nella sua vita c’è ancora spazio per un nuovo amore. Purtroppo, per il momento, non si hanno ulteriori elementi per stabilire di chi si tratti, o quantomeno se sia una persona nota oppure no. Su questo punto, Masini continua a tergiversare, e nemmeno Barbara D’Urso è stata capace di estorcergli qualche informazione ulteriore.

I festeggiamenti per i 30 anni di carriera

Sono trascorsi 30 anni dall’esordio di Marco Masini con Disperato, il brano con il quale vinse a Sanremo nella categoria giovani. Per festeggiare questo traguardo, Masini è voluto tornare laddove tutto è cominciato: proprio lì, sul palco più prestigioso d’Italia. E a settembre di quest’anno toccherà a un altro luogo particolarmente importante per i cantanti di successo, una tappa obbligata per definirsi a tutti gli effetti tale: l’Arena di Verona. In quell’occasione, Marco festeggerà un altro compleanno, ma stavolta il suo effettivo. Il 18 settembre, infatti, compirà 56 anni. “Che dire, sono molto emozionato per tutto”, dichiara lui al Corriere della Sera. “All’Arena sono certo che faremo uno spettacolo meraviglioso, arriva proprio due giorni dopo il mio compleanno, bellissimo”. Recente l’uscita del suo nuovo album, Masini + 1, 30th anniversary, contenente quattro inediti e molti dei suoi classici ricantati in coppia con gli amici Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e Luca Carboni.



