Fidanzata Diodato: chi è?/ Dalla fine della storia con Levante al gossip con Greta Zuccoli

Fidanzata Diodato: vita privata top secret dopo la fine della storia con Levante

Diodato è tornato sul palco del Festival di Sanremo 2024 ed è stato accolto con grande entusiasmo dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico, curioso anche di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Ad oggi, infatti, non si sa se il cantautore pugliese sia fidanzato o sia single. Dopo la fine della storia d’amore con Levante, infatti, le notizie intorno alla vita sentimentale di Diodato scarseggiano. Diodato ha avuto una storia d’amore con Levante dal 2017 al 2019 circa e, durante la sua partecipazione al Festival nel 2020, si vociferò che il brano fosse dedicato proprio a lei ma a smentire tutto fu proprio lui.

A sua volta, Levante, dopo la pubblicazione di una canzone dal titolo Antonio, disse: “Ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta. Anzi: ogni album è un pezzo del mio diario, volevo che restasse traccia delle cose belle che ci sono state”.

Diodato e la verità sul rapporto con Greta Zuccoli

Diodato è stato al centro anche del gossip intorno al suo rapporto con Greta Zuccoli con cui, però, non c’è nessuna storia d’amore. Ad oggi, Diodato sarebbe ufficialmente single e la conferma arriverebbe da un’intervista rilasciata dall’artista a La Repubblica poche settimane prima dell’inizio del Festival.

“Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi. È come se ti stessi privando di qualcosa. Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti” ha dichiarato. Nessuna fidanzata, dunque, a quanto pare, nella vita di Diodato.

