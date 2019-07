Fidanzata Mannarino, chi è?/ “Ho avuto donne bellissime che mi hanno migliorato”

Chi è la fidanzata di Mannarino? Se lo chiedono le sue fan, visto che il cantautore sa dividere il pubblico dal privato. «Io sono uno che la vita privata se la vuole tenere stretta, perché è la cosa più preziosa», diceva in un’intervista al Corriere della Sera. Alessandro Mannarino resta anche al di fuori dai circoli del gossip, del resto è uno che fugge dalla mondanità. Del suo rapporto con le donne e l’amore parlò proprio in quell’intervista: «Donne bellissime, ognuna ha fatto qualcosa per migliorarmi. Un’ex fidanzata, che lavorava per la Fao e Medici Senza Frontiere, mi ha insegnato a viaggiare da backpacker». Il fatto di essere uno che crede nel confronto, spiegava Mannarino, lo ha portato ad innamorarsi «di persone mature, di grande personalità, di esperienza». A loro deve la capacità di «tenere botta davanti alle illusioni del successo». In quell’intervista comunque Mannarino confermò di essere single. «Ora sono solo. Vivo la giornata e mi godo la solitudine».

FIDANZATA MANNARINO, CHI È? GLI AMORI E QUELLA “FERITA”…

Un po’ forse ha contribuito proprio la sua passione per la musica, il suo lavoro. «Sono consapevole che mi sta rubando tanto del tempo che una donna merita le venga dedicato». Ma Alessandro Mannarino è pronto a rimettersi in discussione, «trovare con una donna il rapporto profondo». Negli ultimi anni c’è stata una ferita, quell’arresto a Ostia per una rissa che fece subito il giro del web. Fu lo stesso cantante a spiegare che era intervenuto anche per proteggere l’allora fidanzata. Tutto era cominciato quando alcuni estranei cominciarono a fare proposte oscene alla sorella. «Mentre parlavo con gli agenti, quando tutto sembrava ormai essersi risolto, sento le urla della mia ragazza che implorava, gridando ripetutamente “vi prego fermatevi”». Si precipitò verso di lei e vide suo fratello cadere a terra colpito dai pugni del branco. « Vicino a lui c’era la mia ragazza con il viso grondante di sangue e con una profonda ferita all’occhio». Una vicenda che si è messo alle spalle.

