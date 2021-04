Fidanzata Massimo Boldi/ Dopo Irene Fornaciari arriva Beatrice Livieri? “Solo amici”

A fine 2020 Massimo Boldi si era riavvicinato a Irene Fornaciari, invece la loro relazione sembra ormai archiviata: “Per ora fa parte del mio passato“, ha detto l’attore al settimanale Oggi. “Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone. Ricominciare dall’inizio è molto bello”, aveva detto l’attore a inizio anno presentando la nuova fidanzata in televisione. I due erano stati sul punto di sposarsi ma a luglio è sopraggiunta la prima rottura. A fine anno Cipollino, sulle pagine di Oggi, aveva detto di volere fortemente Irene nella sua vita. Ma qualcosa tra i due si deve essere rotto. Massimo Boldi, 75 anni, sembra aver fatto una nuova conquista. Un paio di mesi fa il settimanale Oggi ha pubblicato degli scatti che vedono l’attore milanese in compagnia della giovane modella Beatrice Livieri, 27 anni.

Micaela, Manuela e Marta, figlie Massimo Boldi/ "Unite per la felicità di papà"

Beatrice Livieri è la nuova fidanzata di Massimo Boldi?

Massimo Boldi e Beatrice Livieri sono stati paparazzi insieme a Roma e Treviso. La conoscenza è iniziata con il nuovo anno: “Poi si sono rivisti a Treviso, dandosi un appuntamento, infine, a Roma. Tutti luoghi dove Beatrice si trova per lavoro. In coro dicono che sono amici”, ha scritto il settimanale Oggi. L’attore, che ogni sera mando un messaggio di buonanotte alla giovane modella, è un punto di riferimento per Beatrice. “Mai dire mai”, ha detto Cipollino su una possibile relazione sentimentale con la ragazza. Beatrice Livieri è molto attiva sui social con oltre 25.5 mila follower solo su Instagram, su cui pubblica numerosi scatti sui set fotografici in cui posa mettendo in mostra tutta la sua bellezza. “Datti dei grandi obbiettivi e non fermarti finché non li raggiungi”, ha scritto in un recente post.

LEGGI ANCHE:

Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ "Il bottone che teneva unita la famiglia"Irene Fornaciari, ex compagna Massimo Boldi/ Lui la pensa e la figlia lo bacchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA