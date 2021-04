Massimo Boldi/ “Flirt con Beatrice Livieri? Falso! Frequentando le giovani mi illudo di non essere un nonno”

C’è anche Massimo Boldi, tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti con protagonisti i personaggi più in vista degli ultimi decenni televisivi (e non). Di recente, Boldi è tornato a far parlare di sé a partire dai fatti di cronaca rosa che lo hanno visto ‘in copertina’ insieme a Beatrice Livieri, giovane modella originaria di Venezia che Massimo ha iniziato a frequentare in qualità di talent scout. Dopo averli avvistati insieme, alcuni hanno iniziato a pensare che tra i due potesse esserci del tenero (Boldi è vedovo dal 2004 e Beatrice risulta attualmente single); cosa comunque improbabile, vista la forte differenza d’età che li separa (si parla di quasi cinquant’anni). Effettivamente, pochi giorni dopo il lancio di questo presunto scoop, è prontamente arrivata la smentita da parte dello stesso attore: “Tengo a precisare che non è così, quello che annuncia il gossip è il frutto di una particolare amicizia con l’intento di aiutare Beatrice Livieri ad emergere come Top Model in questo sempre più difficile usurato mondo dell’arte dello spettacolo”, si legge in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Prosegue l’attore: “Ritengo che Beatrice abbia talento, stile e capacità. Per quanto riguarda il gossip, io sono single e per ora rimango tale… ma… mai dire mai”.

In ogni caso, è preferibile e auspicabile che la futura fiamma di Boldi abbia la sua stessa età (o quantomeno che sia un po’ più grande della 27enne Beatrice). A proposito delle sue relazioni con donne molto più giovani di lui, Massimo Boldi dichiara: “La verità è che sto bene con i giovani, ho un seguito di quattro generazioni. Con loro cerco quella serenità e quella illusione di non sentirmi un nonno”. Sicuramente, però, non sta con la Livieri: tra loro c’è solo un rapporto amicale e professionale, e ciò che li lega è unicamente la passione per l’arte e la voglia di emergere nel mondo dello spettacolo.

L’attore in visita a Sabaudia

Messe da parte le sue vicende private, Massimo Boldi è stato da poco in visita ai cantieri Rizzardi di Sabaudia (Latina), celebre azienda del settore navale con cui Boldi ha avuto a che fare in passato. Non tutti sanno, infatti, che Massimo è stato armatore di due imbarcazioni costruite dalla Rizzardi, un 70 e un 80 piedi, e che in generale l’attore ama molto questa tipologia galleggianti. “Siamo molto gratificati dalle belle parole espresse dall’attore, ma soprattutto dall’‘armatore’ Boldi”, ha commentato in seguito Corrado Rizzardi, neodirettore dell’azienda a conduzione familiare. “È stato sempre attento alle specifiche tecniche e costruttive che, durante la visita alla linea di produzione dei nuovi modelli, ha voluto conoscere nei minimi dettagli”. Dopo aver soggiornato presso la Maga Circe a San Felice Circeo, Boldi ha espresso parole di elogio anche per il territorio pontino.

