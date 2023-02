Fidanzata MrRain, insieme da 5 anni ma chi è?/ “Elisabetta Gregoraci amica e…”

MrRain è fidanzato? Il cantante “C’è una persona nella mia vita da cinque anni”

La vita sentimentale di MrRain, ovvero Mattia Balardi, incuriosisce da sempre gli appassionati di gossip, che non hanno mai capito se sia fidanzato e soprattutto con chi. Recentemente, ci aveva pensato lo stesso cantante a fare chiarezza sulla propria vita privata, mettendo anche a tacere le voci su un presunto flirt con la conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci. “Sono fidanzato da cinque anni”, aveva confidato il cantante a più riprese, smentendo quindi i rumors riguardanti l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Elisabetta Gregoraci l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live, è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e, per lei, è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”, le parole di Mr Rain in riferimento ad una copertina uscita sul magazine Chi, incentrata sulla possibile liaison con Elisabetta.

“Ricordo che ero in studio”, ha ricordato n un’intervista rilasciata tempo fa a “Il Fatto quotidiano” – mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”. E proprio per spegnere i rumors, MrRain ha fatto chiarezza sulla vicenda, bollando tutto come disguido su cui farsi tante risate.

“Con Eli siamo amici, lei mi segue, ascolta le mie canzoni, è una persona fantastica. Però, sul flirt non c’è nulla di vero. Io sono fidanzato da più di cinque anni! Era puro gossip, palesemente uno sbaglio”, ha continuato MrRain a proposito delle voci di gossip. Dunque nella vita di MrRain pare esserci una fidanzata, anche se la sua identità sembra ancora sconosciuta ai più. Chissà se il cantante farà chiarezza nel corso di questo Festival di Sanremo.











