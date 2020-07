Fidanzata picchia ragazzo sul treno “Chi è quella strega?”/ Video è virale, ma…

A volte tornano inspiegabilmente d’attualità alcuni video, senza un motivo particolare. Ne è un esempio quanto accaduto in queste ore quando un filmato datato 2018 è riapparso dal nulla, facendo il giro del web. Il video risale all’ottobre di due anni fa e mostra una ragazza intenta a picchiare il suo fidanzato sul vagone di un treno dopo aver scoperto un presunto tradimento. Nel filmato, ripreso da un altro passeggero, si vede la giovane fidanzata adirata in piedi, con in mano un telefonino mostrato al compagno: “E’ questa? E’ questa si o no?” Dice la ragazza fra uno schiaffone e un altro. E ancora “E lei si o no? Ti ammazzo”, prosegue la giovane sempre più adirata con il fiatone. “Dimmi di sì”, prosegue, ma il ragazzo risponde in maniera negativa. A quel punto la giovane si è aizzata ancora di più: “E allora chi è quella vecchia put*ana? E una come quelle con cui sei stato”, con tanto di calcione volante rivolto alla testa del suo compagno. Come detto in apertura il video è tornato d’attualità ora e molti sono rimasti indignati oltre che per la reazione violenta della giovane anche per il fatto che la stessa non indossasse la mascherina obbligatoria, ma essendo un filmato del 2018 ovviamente non ce ne era bisogno. Di seguito, per chi non l’avesse ancora visto, il video incriminato.





