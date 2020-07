Bianca Guaccero, telefonata in diretta dell’ex Nicola Ventola/ “Era gelosa, lanciò..”

Sorpresa per Bianca Guaccero durante la diretta di Detto fatto, la trasmissione che conduce dallo scorso anno su Raidue. La bellissima attrice e conduttrice pugliese è stata fidanzata per cinque anni, quando era giovanissima, con l’ex calciatore Nicola Ventola. Jonathan Kashanian, presenza fissa della trasmissione e amico di Bianca, ha così fatto una sorpresa alla padrona di casa mettendola in collegamento telefonico proprio con Nicola Ventola che con Bobo Vieri e Adani sta scalando le classifiche con il tormentone “Una vita da bomber” realizzando il suo sogno giovanile. Tra la Guaccero e Ventola, nonostante l’amore sia finito ormai da anni, è rimasta stima e affetto come si evince dalle parole che si sono scambiati durante la telefonata. “Ma che stai combinando con questa canzone?”, ha esordito la Guaccero. “È colpa tua, da ragazzini mi insegnavi a cantare“, ha prontamente risposto Nicola Ventola. I due ex fidanzati, poi, hanno svelato ulteriori dettagli sulla loro storia, finita anni fa.

BIANCA GUACCERO GELOSA: NICOLA VENTOLA RACCONTA TUTTO A DETTO FATTO

Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono lasciati andare ai ricordi. “Io e Nicola siamo stati fidanzati cinque anni quando eravamo più piccoli e ci allenavamo al canto, comprai la tastiera con le basi musicali, invitiamo gli amici, gli altri calciatori e facevamo le serate karaoke. Oggi si è realizzato un grande sogno”, ha spiegato la Guaccero. A svelare dettagli più interessanti sul loro rapporto, però, è stato Nicola Ventola che, su richiesta di Jonathan, ha raccontato quanto fosse gelosa la Guaccero. “È speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”. Bianca ha confermato l’aneddoto del bicchiere di vino, ma ha anche fornito una spiegazione: “Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un’altra donna e io inciampai con il bicchiere di vino sulla sua camicia”.





