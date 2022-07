Fidanzata Raphael Gualazzi, chi è?/ Impegnato con una campionessa di Taekwondo

Raphael Gualazzi ha una fidanzata?

Raphael Gualazzi ha una fidanzata oppure no? Tutto tace sulla vita privata del cantautore e pianista italiano vincitori di Sanremo Giovani 2011. Diverso tempo fa i giornali di gossip si sono occupati della vita privata del cantante jazz rivelando di una laison tra Gualazzi e una atleta di cui non è mai stato fatto il nome. In realtà a rivelare di essere felicemente innamorato e fidanzato è stato proprio il jazzista che, in una intervista rilasciata diverso tempo fa, ha confessato di avere una compagna senza però farne il nome. Successivamente il cantante non ha più parlato della sua vita privata, anche se i ben informati hanno scoperto che la dolce metà del cantautore è una campionessa di Taekwondo.

Non è dato sapere di più sulla vita privata di Raphael Gualazzi che tutti ricorderanno sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Dopo la vittoria nel 2011 nella categoria Nuove Proposte del Festival, il cantante si è fatto conoscere ed apprezzare a livello mondiale grazie alla musica jazz.

Raphael Gualazzi e il nuovo album di cover

Recentemente Raphael Gualazzi è tornato alla musica con un nuovo progetto discografico: un disco di cover che ha presentato così dalle pagine di Agi. “Preferisco chiamarle rivisitazioni, oppure commistioni. La parola “cover” mi ricorda mio cugino che diceva negli anni ’90: “Se vuoi venire a suonare Roma devi fare e cover”. Devo dire che questa musica ci è stata di ispirazione ed è stato proprio nutrimento dell’anima fare questo progetto” – ha precisato il cantante.

Non solo, Gualazzi ha aggiunto: “nel percorso musicale da interprete, da musicista e da cantante è veramente importante essere ispirati e stimolati da esperienze musicali, proprio come mi è successo quando ho fatto il direttore alla Notte della Taranta o ho suonato alla scala di Milano. In questo periodo sto lavorando ad un album di inediti e anche ad un sacco di collaborazioni, ma questo album e l’incursione dentro un repertorio del genere mi ha permesso veramente di acquisire un sacco di stimoli e di sensazioni nuove rispetto la musica”.

