Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai: “Ha vissuto il successo con me”

Nella vita di Tananai da qualche anno è arrivato l’amore con Sara Marino, la fidanzata del cantante che sta vivendo un momento fortunato dal punto di vista professionale e non solo. In una intervista concessa a Passa dal BSMT, Tananai si è espresso sulla relazione con Sara Marino: “Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei, so che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere, mi ha aiutato molto” ha raccontato il cantante uscito con il nuovo album che presenterà questa sera a Che tempo che fa su Canale Nove.

Sulla fidanzata Tananai, Sara Marino, ha speso parole molto importanti: “E’ stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile, per quello ci sto insieme” ha ammesso il cantante al podcast di Gazzoli.

Fidanzata Tananai, il cantante: “Abbiamo avuto le nostre paranoie”

Nonostante un amore importante, Tananai e la fidanzata Sara Marino sono riusciti a trovare un equilibrio per mandare avanti la coppia anche nei momenti più complicati della loro relazione. Intervistato a BSMT, sulla fidanzata Tananai ha rivelato: “C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie, però sto con lei per un motivo” ha ammesso il cantante che stando alle ultime voci potrebbe anche tornare in gara al Festival di Sanremo nei prossimi mesi.

L’arrivo del successo per Tananai ha ovviamente cambiato molte cose, ma il cantante ha saputo muoversi nella maniera corretta insieme alla sua Sara Marino: “Abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua” ha spiegato sulla fidanzata Tananai. E l’amore della coppia si è dimostrato più forte di qualsiasi cosa, come dimostra la relazione che va avanti nonostante il momento di grande esposizione di Tananai.