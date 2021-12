Fidanzate Il Volo, chi sono?/ Eleonora per Gianluca, Ana Paula Guedes per Ignazio e…

Due baritoni e un tenore, insieme da un decennio durante il quale hanno fatto conoscere la loro musica e la loro grande voce al mondo intero. Stiamo parlando de Il Volo, il trio musicale formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. In questo decennio il pubblico ha iniziato ad interessarsi anche alla vita privata dei tre artisti, che non si posso dire grandi protagonisti del gossip.

Tendenzialmente, infatti, preferiscono tenere la vita amorosa lontana dai riflettori ma proprio in un’intervista recente a Verissimo, Ignazio, Gianluca e Piero hanno svelato se sono fidanzati oppure no. Partiamo da Ginoble, che ha ammesso di essere legato ad una ragazza di nome Eleonora. “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”, ha raccontato alla Toffanin, dicendosi veramente innamorato: “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Chi sono le fidanzate di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo?

Anche Ignazio Boscetto de Il Volo è felicemente fidanzato e lo è con una bellissima ragazza incontrata dall’altra parte del mondo: la brasiliana Ana Paula Guedes. “Ho conosciuto in pandemia una ragazza un po’ lontano, dall’altra parte del mondo. È stato strano, ci siamo scambiati messaggi, poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a conoscerla”, ha raccontato il cantante a Silvia Toffanin. Un amore che è dunque sbocciato piano e appare oggi molto forte. Concludiamo con Piero Barone che, al momento, pare essere ancora single dopo i flirt avuti con Valentina Allegri e Veronica Ruggeri de Le Iene.

