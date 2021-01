Fidanzato Alessandro Cecchi Paone, chi è?/ Presunti flirt dopo il ballerino Massimo..

Alessandro Cecchi Paone è spesso in tv come conduttore, come opinionista di gossip ma anche come divulgatore scientifico e spesso ha detto la sua sul Covid, vaccini e alimentazione, ma come va la sua vita privata? In quello non è molto bravo a raccontarsi e parlare nascondendosi dietro un velo di privacy e quindi oggi ci si continua a chiedere chi è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone? C’è davvero qualcuno nella sua vita in questo momento? Il dubbio rimane e come sempre i rumors sono da prendere con le pinze ma a quanto pare in questo periodo il conduttore sarebbe single, almeno secondo i rumors. Non vi è conferma ufficiale e lo stesso Cecchi Paone spesso sorvola su questa questione sorridendo e facendo battute che non risolvono o chiariscono i pettegolezzi che lo riguardano.

Fidanzato Alessandro Cecchi Paone, chi è?

A Oggi è un altro giorno avrà modo di sbilanciarsi? In questi ultimi anni, il nome di Alessandro Cecchi Paone è stato spesso avvicinato a quello di veri e presunti flirt a cominciare dal personal trainer Claudio Vany Fernandes, il suo primo fidanzato ufficiale dopo il coming out ma quando la loro relazione è finita, Alessandro nel 2013 ha trovato l’amore con il ballerino di origini brasiliane Massimo. Anche in questo caso però il loro rapporto sembra essere arrivato al termine ormai due anni fa e da allora i rumors si sono susseguiti su presunti flirt mai confermati. L’unica cosa certa è che per il momento non c’è nulla di concreto a riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA