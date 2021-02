Fidanzato Amanda Sandrelli, chi è?/ “Conosciuto a Milano quando io avevo 14 anni..”

Chi è il fidanzato di Amanda Sandrelli? Nella vita dell’attrice ci sarebbe un nuovo amore di cui, tuttavia, l’identità sarebbe ancora top secret. Dopo la fine del matrimonio con Blas Roca-Rey con cui ha avuto due figli, Rocco e Francisco, Amanda Sandrelli, oltre a dedicarsi alla propria famiglia e al proprio lavoro, ha ritrovato anche l’amore. A parlarne, in un’intervista rilasciata a febbraio del 2019 ai microfoni di Vieni da me fu proprio la Sandrelli. Durante la lunga chiacchierata con Caterina Balivo, la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, parlando della sua vita privata, ammise di aver ritrovato l’amore, dopo la fine del matrimonio, con un uomo conosciuto tanti anni fa, esattamente quando lui aveva 17 anni e lei 14. A distanza di tanti anni, un incontro casuale a Milano avrebbe portato i due a frequentarsi nuovamente.

FIDANZATO AMANDA SANDRELLI: L’AMORE NATO CASUALMENTE

Amanda Sandrelli nuovamente innamorata. “L’ho conosciuto a Milano quando io avevo 14 anni e lui 17. E’ stato totalmente casuale l’incontro. Non ci siamo detti nulla, non ci siamo chiesti nulla, non abbiamo fatto nessun tipo di programma“, aveva dichiarato ai microfoni di Vieni da me mentre nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Lei aveva raccontato di non convivere e di vivere la sua storia d’amore come un fidanzamento. Mamma di due figli maschi, la Sandrelli avrà deciso di continuare a vivere così la sua storia d’amore? Della relazione e dell’identità del nuovo fidanzato, la Sandrelli parlerà della sua vita privata svelando nuovi dettagli della sua storia d’amore?



