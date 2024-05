Fidanzato Caffellatte, la storia d’amore con Mezkal dopo l’addio a Tancredi/ “È l’amore della mia vita”

Il Primo Maggio, sul palco del Concerto di Roma, vedremo anche Caffellatte. L’artista di origini baresi, che per amore della musica si è trasferita a Milano dopo aver vissuto anche a Lecce e Roma dove ha studiato psicologia e poi giornalismo, canterà insieme a Giuze nel loro nuovo singolo. Il volto della cantante forse è nuovo ai più, ma non ai millenials di TikTok, che ben conoscono la giovane artista, per la sua musica ma anche per i “gossip” legati al suo nome. In particolare, sui social ha tenuto banco una questione circa un anno fa. Ci si chiedeva se la cantante, infatti, fosse ancora fidanzata con Tancredi o meno.

Caffellatte, pseudonimo di Giorgia Groccia, per alcuni mesi ha condiviso la sua vita con Tancredi, cantante ex Amici. I due avevano ufficializzato la relazione attraverso i social, postando la foto di un romantico bacio. Sempre attraverso i social, però, i fan hanno capito che qualcosa non andava più nella coppia. Dopo alcuni silenzi sospetti e risposte allusive nel box domande di Instagram da parte del cantante, l’ex fidanzata è uscita allo scoperto, pubblicando una foto con Mezkal, la prima di tante che poi i due avrebbero messo nel corso di quest’anno passato insieme.

L’amore tra Mezkal e Caffellatte nato da un’amicizia

Tra Mezkal e Caffellatte, l’amore sembra essere scoppiato lentamente, come dimostrano i tanti video pubblicati da entrambi sui social. Inizialmente, infatti, la loro sembrava essere un’amicizia speciale, tanto che entrambi definivano l’altro “migliore amico”. Con il passare degli anni, però, il loro rapporto è mutato, lasciando spazio all’amore.

Proprio Caffellatte, in un video pubblicato su TikTok nel quale bacia proprio Mezkal, scrive: “Il mio migliore amico è l’amore della mia vita. Per quanto tempo ci abbiamo messo a capirlo, ora ci meritiamo un bel per sempre”. Spesso i due pubblicano immagini della loro quotidianità sui social, mostrandosi sempre più innamorati.

